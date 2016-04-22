Cumhurbaşkanlığı başvurdu, sulh ceza hâkimlikleri eleştirisine dava açıldı!

Cumhurbaşkanlığı'nın suç duyurusu üzerine Özgür Düşünce muhabiri Cihan Acar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden dava açıldı. Bağımsız Gazeteciler Platformu'nun (P24) avukatlığını yapan Veysel Ok’un sulh ceza hâkimliklerine ilişkin eleştirilerinin haberleştirildiği 24 Aralık 2015 tarihli röportaj davaya gerekçe olarak gösterildi.

Savcılık soruşturmasında ifadesine başvurulan Acar, söyleşide geçen Veysel Ok'a ait “Son 2 yıldır karşılaştığımız hemen hemen tüm yargı mensupları tek renkli, tek fikirli sulh ceza hâkimlerini görüyoruz” sözlerin sanki kendi söylemiş gibi gösterilmeye çalışılarak dava açıldığını belirtti. İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Acar, altı aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Cumhurbaşkanlığı suç duyurusunda bulundu

Cihan Acar hakkındaki Adalet Bakanlığı'nın veya bizzat Adalet Bakanı'nın iznine tabi tutulan suçlar arasında yer alan TCK 301 davası Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin suç duyurusu üzerine açıldı. Dosya önce Ankara'da açıldı. Daha sonra yetki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi. Dikkat çeken ayrıntı ise ihbar tarihi oldu. 24 Aralık'ta yayımlanan haberle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 5 gün sonra ‘Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçu ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine röportajı yapan gazeteci Cihan Acar hakkında soruşturma başlatıldı. Acar, muhabir olmasına rağmen yazar gibi gösterildi.

Davaya konu olan röportajdaki ifadeler nelerdi?

Avukat Veysel Ok, Özgür Düşünce'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Son 2 yıldır karşılaştığımız hemen hemen tüm yargı mensupları tek renkli, tek fikirli sulh ceza hâkimlerini görüyoruz. Buralarda görülen davalarda ne savunma, ne itiraz işliyor. Şu anda bütün gazeteciler sürekli 12 tane sulh ceza hâkimliğine çıkıp duruyor. Bu hâkimlerin paylaşımları ve sempatileri belli.”

Hrant Dink TCK 301'den 6 ay ceza almıştı

TCK 301 maddesi geçmiş dönemde birçok gazetenin başına dert olmuştu. Özellikle Türkiye'nin yakından tanıdığı Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 2004 yılında yazdığı bir makale nedeniyle TCK 301. maddeden “Türklüğe hakaret” suçlamasıyla yargılandı ve aksi yönde verilen bilirkişi raporuna rağmen 6 ay hapis cezası almıştı. Aynı şekilde Hasan Cemal, Orhan Pamuk Murat Belge gibi önemli gazeteciler TCK 301'den yargılandı.

Avukatlığını haber kaynağı yapacak

Muhabir Acar'ı, mahkemede davaya konu olan röportajı veren avukat Veysel Ok'un savunacağı öğrenildi.

TCK'nın 301. maddesi şöyle:



“MADDE 301. - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyetteşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.



(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.”