Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları belli oldu

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Zafer Çubukcu ve Fecir Alptekin'in ataması yapıldı. İki bakanlığa 4 bakan yardımcısı atandı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı’nın başına gelecek isimler belli oldu.

Atanan isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin'in ataması yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na eski Bakan Naci Ağbal atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er ve Reha Denemec atandı.