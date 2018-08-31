Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ertem: Türkiye siyaseten ve finansal olarak yol ayrımında

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bugünkü köşe yazısında "Türkiye, yalnız siyaseten değil, finansal ve ekonomik olarak da çok keskin bir yol ayrımında bulunuyor" ifadesini kullandı.

Milliyet gazetesinde yer alan köşe yazısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Türkiye, yalnız siyaseten değil, finansal ve ekonomik olarak da çok keskin bir yol ayrımında bulunuyor. Bunu kabul etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Reform programı önerisi

Ertem, "Daha fazla dışa açıklık ve şeffaflık, ekonomide bütün oyuncuların katılımcı olduğu bir kazan-kazan açıklığı, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, kurumlarımızın bağımsızlığı gibi konularda çok hızlı, belki OVP’den de önce bir reform programı ihtiyacı açıktır" dedi.

"Para ve maliye politikalarında, mali sistemin ve bankacılık sisteminin yapılanmasında, sermaye piyasalarının yeniden inşasında, 24 Haziran öncesi siyasi sisteminin getirdiği bürokratik engelleri Türkiye tam anlamıyla aşamamıştır" ifadelerini kullanan Ertem, kamu maliyesinde ve bütçe tarafında yapılacak reformlar ve para ve maliye politikalarını hızla uyumlaştıracak adımlar ve bu bağlamda vergi gelirlerini artırarak bütçeyi güçlendirecek reformların hem vergi adaletini sağlayacağını hem de üretime destek vereceğini söyledi.

Ertem, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi, Türkiye’nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek. Türkiye, bu yeni dönemde tercihlerini, alternatiflerini ve temel politikasını geçmişte yaşanılanlara bakarak da belirleyecek" ifadelerini kaleme aldı.