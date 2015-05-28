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Cumhurbaşkanlığı 'Ayasofya'da namaz' iddiasını yalanladı

'Cumhurbaşkamızın programında ve gündeminde Ayasofya'yla alakalı bir konu bulunmamaktadır'

28 Mayıs 2015 21:01

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bugün Odatv'de yer alan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile birlikte Ayasofya’da namaz kılacak" iddiasını yalanlayarak, "Ayasofya çerçevesinde cumhurbaşkanlığıyla ilgili olarak ortaya atılan iddia tümüyle gerçek dışıdır" dedi.

Odatv'de yer alan haberde, Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı'yla birlikte Ayasofya'da namaz kılarak, MHP ve Milli İttifak seçmeninden oy almak amaçladığı, bunun için Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla birlikte katılacağı 29 Mayıs Fetih Kutlamaları'nın da özel olarak tercih edildiği iddia edilmişti.

Bu iddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya çerçevesinde cumhurbaşkanlığıyla ilgili olarak ortaya atılan iddia tümüyle gerçek dışıdır. Cumhurbaşkamızın programında ve gündeminde Ayasofya'yla alakalı bir konu bulunmamaktadır."

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