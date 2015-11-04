Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden başkanlık için referandum mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Artık Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın şahsı ve Beştepe tartışmaları son bulmalı, kucaklaşma sağlanmalı" çağrısı yaptı. 1 Kasım seçimindeki AKP'nin zaferi sonrası tekrar gündeme gelen başkanlık sistemi tartışmalarına da cevap veren Kalın, "Milletimize tekrar sorulmak suretiyle karar verilebilir. Bunun mekanizması referandumsa referandum yapılır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Kalın'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Artık Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın şahsı ve Beştepe tartışmaları son bulmalı, kucaklaşma sağlanmalı

Terörle mücadele devletimizin öncelikli görevi olacaktır.

Terörün her türüyle Türkiye kararklılıkaa mücadeleye devam edecektir. DEAŞ'la mücadele de kararlı br şekilde devam edecektir.

Avrupa kamuoyu Aylan Kürdi yavrumuzun vefatının ardından mülteci krizine odaklanmıştı ama şuan yine Aylan Kürdiler hayatını kaybetmeye evam ediyor. İnsanları bile bile savaşın ortasında bırakamazsınız onları ölüme terkedemezsiniz. Avrupa'nın bu tutumuna rağmen Türkiye ilk günkü özverisine devam etmektedir.

Milletin evi olan külliye çok kez vatandaşlara açıldı. Faaliyetlere devam edecek. Bu yıl 29 Ekim'de birçok yeniliğe imza atma fırsatımız oldu ve vatandaşlarımızla kaynaşma yaşandı. Külliyeyi vatandaşlarımızın ziyaretine açmak için çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde haftanını belirli günlerinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Vatandaşlar gelip burayı ziyaret edebilecekler.

Başkanlık için referandum mesajı

Bu konu sayın Cumhurbaşkanımızın daha başbakanken gündeme getirdiği bir konudur. Buradaki temel konu işleyen sistemin en etkin hale getirilmesiyle ilgilidir. Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir şeye şahsi olarak ihtiyacı yok. Çünkü onun böyle bir kaygısı yok. Acaba bizim için en uygun olan model nedir konusu milletimize tekrar sorulmak yöntemiyle karara bağlanacaktır. Türkiye'nin hedefleri noktasında en uygun model hangisidir bunun hesabı iyi yapılmalıdır. Bu tartışma ivme kazanarak devam edecektir.Böyle önemli bir konu söz konusu olduğunda milletten ayrı bir karar düşünülemez. Bu konu milletimizin görüş ve kanaatleriyle belirlenecek bir konudur.

Sayın cumhurbaşkanımıza saldırarak siyaset yapmaya çalışanlar 1 Kasım seçim sonuçlarını doğru okusunlar. Bu bütün tartışmalara verilmiş bir cevaptır. Devletin Başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci önceliği ülkemizin geleceğini güvene almaktır. Milletimize tekrar sorulmak suretiyle karar verilebilir. Bunun mekanizması referandumsa referandum yapılır.