Cumhurbaşkanlığı Arşiv Müdürü'nden silahlanma çağrısı!

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Müdürü Muhammet Safi sosyal medya hesabından silahlanma çağrısı yaptı.

Ulusal Kanal’dan Erdem Atay’ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi hesabından paylaşılan “Savunma alanında, her şeyimizi kendimiz yapmadan bize huzurlu bir uyku yok” tweet’ini alıntılayan Safi “Her eve bir otomatik tüfek ve 1000 mermi projesi şart” diye yazdı.

Bir yılda üç terfi

Erdoğan’ın Ağustos 2014’te cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı arşiv müdürlüğüne getirilen Safi’nin bir yılda üç terfi aldığı ortaya çıkmıştı.

2013 yılında başbakanlık araştırmacı kadrosuna, ardından şube müdürlüğü koordinatörlüğüne getirilen Safi, 2014 yılı ortalarında da Başbakanlık Osmanlı Arşivi daire başkanı olmuştu.