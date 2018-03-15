Cumhurbaşkanlığı: Afrin'i rejime vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak "Afrin'in yüzde 70'inde kontrol sağlandı" dedi.

Afrin'in yeni bir Kandil olmasının engellendiğini belirten Sözcü Kalın, "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekâtı ile bu bertaraf edildi" ifadesini kullandı.

Kalın Münbiç konusunda da "Eğer ABD verdiği sözü tutarsa Münbiç konusunda yol haritasının Münbiç çevresinde güvenli bölge oluşturulması şeklinde. Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç anlaşması bağlayıcı. Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz" şeklinde konuştu.

Sözcü Kalın'ın açıklaması şöyle:

"Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için.

Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. (Afrin)

Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda.

Eğer ABD verdiği sözü tutarsa Münbiç konusunda yol haritasının Münbiç çevresinde güvenli bölge oluşturulması şeklinde.

Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç anlaşması bağlayıcı. Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz."