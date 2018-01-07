Cumhurbaşkanlığı adaylarına tek bir imza 100 liraya mâl olacak; 100 bin imza nasıl toplanacak?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, 2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar için aranan 100 bin imzanın şeffaf ve kolay olmasına muhalefet kanadından destek gelirken, imzalarda noter şartı da tartışılıyor.

2016 Kasım Seçim Sonuçları ve Anayasa Değişikliği dikkate alındığında, son milletvekili seçiminde yüzde 5 oy almış olmak şartı nedeni ile 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece AKP, CHP, MHP ve HDP aday gösterebilecek. Ancak 100 bin seçmenin başvurusu ile de aday gösterilebilecek. YSK’nin muhtemelen bu başvurunun noter kanalı ile yapılmasını isteyeceği belirtiliyor. Bu yolla yapılacak başvurunun sadece noter masraflarının 10 milyon TL olacağı ifade ediliyor. Yani tek bir imza 100 TL.

Bağımsız adayların 100 bin imzayı nasıl toplayacakları da merak konusu. Adaylar, imzaları 100. Bin seçmenli yerlerden toplamak istedikleri takdirde T24’ün çalışmasına göre, Nisan-2017 Referandum verileri esas alındığında; Türkiye’deki 81 İlin 4 tanesinde (Bayburt, Tunceli, Ardahan, Kilis) Kayıtlı Seçmen Sayısı (KSS) 100,000 den az.

Türkiye’deki 970 ilçenin 815 tanesinde Kayıtlı Seçmen Sayısı (100,000)’den az.

İstanbul’da 3 ilçede (Adalar, Şile, Çatalca) Kayıtlı Seçmen Sayısı (KSS) 100,000 den az.

Ankara’nın 25 ilçesinden 21 tanesinde Kayıtlı Seçmen Sayısı (KSS) KSS 100,000 den az.

İzmir’in 30 ilçesinden 20 tanesinde Kayıtlı Seçmen Sayısı (KSS) 100,000 den az.

İşte o tablolar:

Nisan-2017 Referandum verileri esas alındığında;

Türkiye’deki 81 İlin 4 tanesinde (BAYBURT, TUNCELİ, ARDAHAN, KİLİS), Kayıtlı Seçmen Sayısı (KSS) 100,000 den az.

Türkiye’deki 970 ilçenin 815 tanesinde KSS 100,000 den az.



İstanbul’da 3 ilçede (Adalar, Şile, Çatala), KSS 100,000 den az.

Ankara’nın 25 ilçesinden 21 tanesinde KSS 100,000 den az.

İzmir’in 30 ilçesinden 20 tanesinde KSS 100,000 den azdır.