Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin 3 PKK'lı için ödül vermesi olumlu olmakla beraber gecikmiş bir karardır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin PKK'nın lider kadrosundan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın yer ya da kimlik tespitini mümkün kılan kişilere 5 milyon dolar ödül verileceğini duyurmasıyla ilgili, "ABD'nin 3 PKK'lı için ödül vermesi olumlu olmakla beraber gecikmiş bir karardır" değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir" dedi.

"YPG'ye verilen her destek PKK'ya verilmiş destektir" diyen Kalın, "Uluslararası arenada önemli mesafeler aldık. Türkiye'nin terörşle mücadelesi DAEŞ'le mücadeleyi sekteye uğratmaz" şeklinde konuştu.

ABD'nin YPG ile ilişkisini koparması gerektiğine dikkat çeken Kalın, "ABD'den talebimiz YPG/PYD'ye verilen ile ilişkisini tamamen koparmasıdır. FETÖ okullarının kapatıldığı ülke sayısı 21'e ulaştı. FETÖ terör örgütüne karşı dünyanın her yerinde mücadelemiz devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'ye dönük terör tehdidine izin vermeyeceğiz.

(Murat Karayılan'ın başına konulan ödül) Olumlu ama geç kalınmış bir adım. Bu adımın atılması pozitif olarak not edilmeli. YPG'yi terör örgütü olarak tanımamaları bir problem. YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu herkes biliyor. Gündemi başka taraflara çekmek netice vermez"