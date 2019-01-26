Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'e randevu vermedi

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge önerisini görüşmek üzere Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’e Cumhurbaşkanlığı’ndan randevu verilmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada Jeffrey’in Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşeceğini söylemişti. Ancak Kalın, Jeffrey’e randevu vermedi. Kalın’ın yurt dışında olduğu ve bu nedenle Jeffrey’le görüşmediği belirtildi. Jeffrey, dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.

Görüşmede Akar’ın Jeffrey’e, “Türkiye’nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığı, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentisi, Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığı ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerini” ilettiği bildirildi.

Jeffrey’in bugün de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşeceği öğrenildi. Önal’ın Jeffrey’i Ankara’ya geldiği gün kabul etmeyerek bir gün beklettikten sonra görüşecek olması da ABD’ye diplomatik yoldan tepki bildirme olarak yorumlanıyor.