-Cumhurbaşkanlığı 50 dizel araç kiralayacak ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 25 adet sürücüsüz, 25 adet sürücülü 1500 veya 1600 CC DCI motor hacimli toplam 50 adet binek sedan tipi dizel araç kiralayacak. İhale, 3 Kasım 2011 tarihinde saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğünde açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. Başlama tarihi 1 Ocak 2012, bitiş tarihi 31 Aralık 2012 olarak belirlenen ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacak. Firmalar ihale dokümanını 100 lira karşılığında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğünden satın alabilecek. İşin tamamı için teklif verilecek ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatıracak. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.