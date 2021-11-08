Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alacak isimleri açıkladı.

Erdoğan ödülle ilgili şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü ülkemize yeni eserler kazandırarak kutladık. Önce Başkent millet bahçesini milletimize kazandırdık. Cumhur ittifakı olarak sayın Devlet Bahçeli Bey'le birlikte bu açılışı yaptık ve tüm Ankaralıların hizmetine sunduk. 29 Ekim'de ise yeni AKM'nin açılışını yine Devlet Bey'le çok sayıda katılımla gerçekleştirdik. Kültürel faaliyetlere verilen destekleri artırdık. Ülkenin 4 bir yanında Kültür Sanat merkezleri açıktık. Cumhuriyetimizde ilk kez bir müzik üniversitesini Ankara'da kurduk. Biz çağdaşlık adına geleneği yok sayılmasını da, gelenek adına çağın gerçeklerini yok sayılmasını da reddettik. Anadolu irfanının tertemiz nefesini insanımıza ve dünyaya yeniden hissedecek, kültür sanat insanlarımıza ihtiyacımız var. Bize yeni ufuklar açan, yeni duygular yaşatan kültür ve sanat insanlarının arayışı içindeyiz.

Bizler bu büyük hazinenin kapısında tembel tembel oturan insanlar değiliz, olmayız. Olamayız. Geçtiğimiz 19 yılda Kültür sanat alanının attığımız her adımı bu hissiyatla hayata geçirdik. Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini takdim edeceğimiz isimleri de açıklamak istiyorum. Bilim Kültür alanında Teoman Duralı, Müzik alanında İdil Biret, Görsel sanatlar alanında Alev Ebuziya, Sinema Alanında Cüneyt Arkın, Edebiyat alanında Gürbüz Azak, Karigrafi alanında Ethem Çalışkan, Saaflık alanında İbrahim Manav ve Vefa Ödülü alanında Kemal Tahir."