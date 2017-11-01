Cumhurbaşkanlığı 2018 bütçesi 845 milyon 365 bin lira

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen, 845 milyon 365 bin lira düzeyindeki Cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi kabul edildi.

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, "Bütçenin neredeyse yüzde 60'lık kısmı (491.000.000 TL) yatırım kaleminden oluşmaktadır" dedi.

Kasırga, bütçe sunumunda şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, bilhassa Beştepe Külliyesi'ne taşındığımızdan beri zaman zaman tartışma konusu yapılmasından üzüntü duyuyoruz. Birbirinin benzeri maksatlı haberler yapılmaya devam edilmesi art niyet ürünüdür.

"Önceki Cumhurbaşkanları ile mukayese edilemez"

Neredeyse, günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz çalışan bir Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu gerçeğini kimsenin inkâr etmeyeceğine inanıyoruz. Şundan emin olunuz: Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilen bütçenin her kuruşu, bu paranın milletin parası olduğu, içinde garibin, yetimin hakkı bulunduğu hakikati göz önünde bulundurularak sarf edilmektedir."

MİT'in Bağlıca kampüsü için 1 milyar lira ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı 'na bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 2018 yılı bütçesi ise 2017 yılına kıyasla yüzde 17 oranında artırılarak, 2.335.535.000 TL olarak kabul edildi. MİT'in, Bağlıca'da yeni kampus inşa çalışması devam ediyor. MİT'in bütçesinin yüzde 47'lik bölümü diğer deyişle 1 milyar 96 milyon TL'si yatırıma ayrıldı. Bu tutar, yapımı devam eden yeni kampus için 2018 yılında harcanacak.