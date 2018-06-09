T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanının geçiş güzergahında önlem alan polisin çevre hassasiyeti

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'deki mitinginin ardından Talas ilçesindeki 1'inci Komando Tuğayı'na geçişi sırasında yolda önlem alan polislerden biri, kaldırımda eğilmiş haldeki ardıç fidanının düşen tahta deste

09 Haziran 2018 12:42

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kayseri\'deki mitinginin ardından Talas ilçesindeki 1\'inci Komando Tuğayı\'na geçişi sırasında yolda önlem alan polislerden biri, kaldırımda eğilmiş haldeki ardıç fidanının düşen tahta desteğini yeniden yerine yerleştirdi. Polisin çevre duyarlılığı, objektife yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kayseri\'de Cumhuriyet Meydanı\'ndaki mitinginin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin Talas ilçesindeki bağ evine geçti. Burada bir süre dinlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Zincidere Mahallesi\'nde, Türkiye\'nin en seçkin birliklerinden biri olan, sancağında 2 altın madalya bulunan 1. Komando Tugayı\'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın geçiş güzergahında polis ekipleri önlem aldı. Burada görevli polislerden biri, yol kenarındaki eğilmiş halde olan bir ardıç fidanının düşen tahta desteğini, tekrar yerine yerleştirdi. 

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİKAYSERİ DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan KayseriTalasTuğayıPolisinCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKayseri Cumhuriyet MeydanıBakanı MehmetBuradaErdoğanMahallesi TürkiyeKomando TugayıCumhurbaşkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24