Cumhurbaşkanının yetkileri genişliyor; sigara ve otomobil vergilerini 3 kat artırabilecek

TBMM’ye sunulan yasa teklifi ile Cumhurbaşkanının sigaradan alınan asgari maktu vergi ile otomobillerden alınan özel tüketim vergisini artırma yetkisi genişletiliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı söz konusu vergileri üç katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut yetkilerine göre şuanda söz konusu kalemlerde vergiyi 1 katına kadar artırma yetkisi bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bu oran 3 katına çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı ayrıca ÖTV uygulamasında motorlu taşıtlar için farklı matrah grupları oluşturmaya, matrah grupları ve motor gücü itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak. Cumhurbaşkanı’nın söz konusu vergileri sıfıra kadar indirme yetkisi de devam edecek.

ATV ve UTV'ye yüzde 25 ÖTV

ATV ve UTV isimli araç tipleri fiziksel ve teknik özelliklerine göre farklı gümrük tarife istatistik pozisyonlarında gösterilebildiği için ÖTV kapsamı dışına çıkartılabiliyor. Bunun önüne geçmek amacıyla tüm ATV ve UTV araçlar yüzde 25 ÖTV’ye tabi tutulacak.