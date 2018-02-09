Cumhurbaşkanı'nın 'Türk' kelimesi ile ilgili açıklamasına Aydın'dan eleştiri

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- VATAN Partisi Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cezmi Seday, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Türk Tabibleri Birliği\'nin (TTB) ismindeki \'Türk\' ifadesinin kaldırılmasını istemesini eleştirip, \"Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu, örneğin Bilal Erdoğan\'ın başında olduğu vakfa Türkiye ismini vermeye ya da kaldırmaya yetkilidir. Ama kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına değil\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Türk Tabibleri Birliği\'nin (TTB) başındaki \'Türk\' ifadesinin kaldırılmasını istemesiyle ilgili olarak, Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı\'ndan açıklama yapıldı. Vatan Partisi Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cezmi Seday, parti binasında yaptığı açıklamada, \"TTB yöneticilerinin \'Savaşa hayır\' söylemleri iç cephede bozgunculuk yapmaktadır ve kabul edilemez. Türkiye\'nin yürüttüğü vatan savaşına karşı bozgunculuk yapmak suçtur. Ancak burada sorumluluk anayasal bir kuruluş olan TTB\'nin değil, onu yönetenlerindir. Söz konusu yöneticiler hakkında hukuki ya da idari işlemler yapılabilir, ama kurum cezalandırılamaz. Türk hekimleri, Mehmetçiğiyle birliktedir. Çok sayıda il tabip odası açıklama yaparak Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi\'nin açıklamasını benimsemediklerini ve Afrin harekatını desteklediklerini belirtmişlerdir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen çarşamba günü gazetecilerin sorularını yanıtlarken meslek kuruluşlarına ilişkin söylediklerini \'son derece vahim\' olarak niteleyen Seday, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanı, öncelikle meslek kuruluşlarının isimlerinde yer alan \'Türk\', \'Türkiye\' gibi ifadelerin \'Bakanlar Kurulu\' kararıyla kaldırılacağını, ardından da bu kuruluşların yapılarının değiştirileceğini ve herkesin istediği gibi birlikler oluşturabileceğini söyledi. Millet, Mehmetçiğin etrafında kenetlenmiş, Afrin\'de ve giderek bütün Suriye\'nin kuzeyinde ABD ve onun piyonu olan PKK/PYD ile savaşırken, milleti birleştirme sorumluluğunda olması beklenen Cumhurbaşkanı, meslek sahiplerini bile bölecek açıklamalar yapmaktadır. Devlet aklı ve ciddiyeti ile bağdaşmayan açıklamalardır bunlar. Erdoğan\'ın ve hükümetinin meslek kuruluşları konusunda bilgisiz olduğu anlaşılmaktadır. Erdoğan\'ın yanında kendisine doğruyu söyleyecek bir kişinin bile bulunmadığı görülmektedir. Etrafında böyle kişiler olsa \'Türk\' ya da \'Türkiye\' gibi isimlerin meslek kuruluşlarına bakanlar kurulu kararıyla değil, kanunla verildiğini Cumhurbaşkanı\'na söylerlerdi. Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu, örneğin Bilal Erdoğan\'ın başında olduğu vakfa Türkiye ismini vermeye ya da kaldırmaya yetkilidir. Ama kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına değil.\"

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