Cumhurbaşkanı'nın posterini yırtan çocuğa beraat

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın billboarda asılı olan posterinin alt kısmını yırttığı iddiasıyla hakkında 2.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 15 yaşındaki A.Ç. beraat ettirildi. Olayla ilgili tutulan tutanakta, polislerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini korumakla görevlendirildikleri belirtildi.

Diyarbakır'da Seyrantepe semtindeki billboarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin alt kısmı, iddiaya göre 1 Mayıs 2015 günü yoldan geçen 15 yaşındaki A.Ç. tarafından yırtıldı. Bunun üzerine Erdoğan'ın posterini korumakla görevli polisler A.Ç.'yi gözaltına aldı.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Gözaltı işleminin ardından olay yerinde tutulan tutanakta, 2 polisin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini korumak için görevlendirildiği belirtildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Savcı: Hakaret kastıyla yaptı

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamede suça sürüklenen çocuk A.Ç.'nin 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 2.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede iki polisin Cumhurbaşkanı'nın posterini korumakla görevlendirildiği, suça sürüklenen çocuk A.Ç.'nin ise posterin bir kısmını kopardığı kaydedildi. Soruşturma için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden izin alındığını belirten savcı, söz konusu eylemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı hedef aldığı ve hakaret kastıyla hareket edildiğini kaydetti.

Beraat etti

İddianamenin kabul edilmesinin ardından suça sürüklenen çocuk A.Ç.'nin tutuksuz yargılaması Diyarbakır 1'inci Çocuk Mahkemesi'nde yapıldı. Kapalı celse olarak yapılan yargılamada ifadesi alınan A.Ç., posteri hakaret kastıyla yırtmadığını söyledi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme suçun yasal unsurları oluşmadığı için A.Ç.'nin beraatine karar verdi.