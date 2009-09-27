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Dünya

Cumhurbaşkanının oğlu muhtarın kızıyla evlendi

Pakistan’ın Azad Kaşhmir Bölgesi Cumhurbaşkanı Khan´ın oğlu Raja Omar Zulgarnain, Türk banka müdiresi Ülkü Şalcı ile evlendi.

27 Eylül 2009 03:00

Pakistan’ın Azad Kaşhmir Bölgesi Cumhurbaşkanı Raja Zulgarnain Khan´ın oğlu Raja Omar Zulgarnain, Türk banka müdiresi Ülkü Şalcı ile Antalya’da dünya evine girdi.

Gelinin babası ise Kahramanmaraş´ın Göksun ilçesi, Temura Köyü muhtarı emekli öğretmen Ekrem Şalcı’ydı. Aile dostlarının katıldığı düğünde iki dünür, Cumhurbaşkanı Raja Zulgarnain Khan ile muhtar Ekrem Şalcı birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. İnşaat, ithalat ve ihracat işiyle uğraşan damat Raja Omar Zulgarnain, düğün sonrası Antalya´ya yerleşeceklerini söyledi.

 

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