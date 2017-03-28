"Cumhurbaşkanının Meclis'i fesih yetkisi var mı, AKP kitapçığında ne deniyor?"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile cumhurbaşkanına karşılıklı fesih yetkisi verilen 11. maddeyle ilgili olarak "Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, Meclis’i fesih kararı alabilecek mi?" diye sordu.

"Karşılıklı fesih yetkisi", AKP'nin referandum için hazırladığı anayasa kitapçığında şöyle tanımlanıyor:

“Fesih yetkisi yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yenilenmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Meclis 3/5 çoğunlukla, cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir"

İşte AKP'nin referandum için hazırladığı kitapçık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık kullandığı "Cumhurbaşkanı ülkeyi kararnamelerle yönetecek ve Meclis'i feshedebilecek" ifadesini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti:

“Ne diyor? Bir yalan daha. Parlamentoyu feshedecek diyor. Yalan söyleme dürüst ol. Cumhurbaşkanı’nın Meclisi fesih yetkisi yok. Bazı ukalalarını da sosyal medyaya servis etmişler, onlar da aynı şeyi söylüyor. Meclis’i feshedecek diyor, yok böyle bir yetki. Nerede var gösterin diyoruz onlara.”

Ahmet Hakan'ın "Ensar, tecavüz, başörtüsü, saldırı, hayırcılar falan" başlığıyla yayımlanan (28 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle demiş:

“Hayırcılar evet standına saldırdılar, başörtülü bir kızımızın başörtüsünü çıkardılar.”

*

Bu yaklaşımın...

“Ensarcının teki erkek çocuklarına tecavüz etti, Ensarcılar işte budur”yaklaşımından ne farkı var?

*

Ensarcılar için yapılan bu genellemeye bütün gücümle itiraz etmiştim.

Şimdi de...

Bakan Çavuşoğlu’nun hayırcılara yönelik bu genellemeci yaklaşımına da bütün gücümle itiraz ediyorum.

*

NOT: Olayın Bakan’ın söylediği gibi cereyan edip etmediğinin tartışmalı olduğunu tabii ki biliyorum. Söylediklerim “Velev ki doğru olsa bile...” bağlamında kabul edilmelidir.

Fesih yetkisi var mı, yok mu?

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, Meclis’i fesih kararı alabilecek mi?

*

Bu soruya AK Parti’den gelen yanıt şöyle:

“Fesih mi? Ne feshi? Metnin neresinde fesih geçiyor? Fesih yok! Yalan söylemeyin.”

*

Oysa AK Parti’nin yeni sistemi tanıtmak için hazırladığı kitapçıkta bakın ne denilmiş:

*

“Fesih yetkisi yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yenilenmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Meclis 3/5 çoğunlukla, cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir.”