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Cumhurbaşkanı'nın konuşma yapacağı salonda bomba ihbarı

Almanya'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşma yapacağı salon, bomba ihbarı

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Almanya’da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Humboldt Üniversitesi’nde yapacağı salon bomba ihbarı nedeniyle boşaltıdı. Yapılam aramalardan sonra bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Gül de öngörülen konuşmasını yapmak üzere binaya geldi.






Hürriyet yazarı Sedat Ergin’in CNNTürk yayınında verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Almanya gezisinin ikinci gününde Humboldt Üniversitesi’nde öğrencilere hitap edecekti. Türkiye saatiyle saat 19.00 başlaması gereken konuşma bir süre gecikti. Daha sonra görevlilerde hareketlenme olağanüstü bir durumun olduğu izlenimi verdi. Bu arada bir polis görevlisi kürsüye çıkarak Almanca  bir duyuru yaptı ve salonun boşaltılmasını istedi. Hem öğrenciler hem de heyette bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir bozdağ ve diğer davetliler bahçeye çıkarılarak bekletildi. Bu arada dışarıda bir PKK’lı grubun Türkiye aleyhinde slogan attığı görüldü. Bu arada bomba imha ekipleri salona girerek arama yaptı. 


Bomba ihbarı asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bomba ihbarı üzerine boşaltıldıktan sonra arama yapılan ve ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine Humboldt Üniversitesine geldi.

İhbar üzerine arama çalışmalarının yapılmasının ardından üniversite binasının çevresine kurulan güvenlik bariyerleri kaldırıldı.  

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunisa Gül ile birlikte öngörülen konuşmasını yapmak üzere binaya geldi. Gül ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet de binaya geri döndüler.

Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Hayrünnisa Gül ve oğlu Ahmet Münir de geldi.  

Gül, konuşma yapacağı salonun girişinde alkışlarla karşılandı.


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