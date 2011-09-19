Cumhurbaşkanı'nın konuşma yapacağı salonda bomba ihbarı

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Hürriyet yazarı Sedat Ergin’in CNNTürk yayınında verdiği bilgiye göre

Bomba ihbarı asılsız çıktı



, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Almanya gezisinin ikinci gününde Humboldt Üniversitesi’nde öğrencilere hitap edecekti. Türkiye saatiyle saat 19.00 başlaması gereken konuşma bir süre gecikti. Daha sonra görevlilerde hareketlenme olağanüstü bir durumun olduğu izlenimi verdi. Bu arada bir polis görevlisi kürsüye çıkarak Almanca bir duyuru yaptı ve salonun boşaltılmasını istedi. Hem öğrenciler hem de heyette bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir bozdağ ve diğer davetliler bahçeye çıkarılarak bekletildi. Bu arada dışarıda bir PKK’lı grubun Türkiye aleyhinde slogan attığı görüldü. Bu arada bomba imha ekipleri salona girerek arama yaptı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bomba ihbarı üzerine boşaltıldıktan sonra arama yapılan ve ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine Humboldt Üniversitesine geldi.İhbar üzerine arama çalışmalarının yapılmasının ardından üniversite binasının çevresine kurulan güvenlik bariyerleri kaldırıldı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunisa Gül ile birlikte öngörülen konuşmasını yapmak üzere binaya geldi. Gül ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet de binaya geri döndüler.Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Hayrünnisa Gül ve oğlu Ahmet Münir de geldi.Gül, konuşma yapacağı salonun girişinde alkışlarla karşılandı.