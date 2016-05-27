Cumhurbaşkanı'nın Kırşehir ziyareti sırasında 3 kadın çatıya çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kırşehir ziyareti kapsamında namaz kıldığı caminin hemen yanı başındaki 7 katlı apartmanın çatısına çıkan 3 kadın ve çocuklarını polisler güçlükle indirdi. Kocasının cezaevinde olduğunu söyleyen kadın, polis tarafından “Seni Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz” denerek ikna edildi ve çatından indirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kırşehir’de 29’uncu Ahilik Haftası kutlamalarının resmi töreni öncesi Ankara’dan helikopterle Kırşehir’e gelerek Ahi Stadı’na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı burada Vali Necati Şentürk, AKP Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan, Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği Kırşehir’de, programda olmamasına karşın belediyeyi ziyaret ettikten sonra, Cuma namazını Ahmet Yesevi Camisi’nde kıldığı sırada Fadime Kahraman, Arife Pamuk ve Nazlı Çalışkan adlı kadınlar, çocuklarıyla caminin hemen yanı başındaki 7 katlı Gökbulut apartmanın çatısına çıktılar.

Kocası Mikail Ayaz Kahraman’ın cezaevinde olduğunu söyleyen Fadime Kahraman ve yanındaki 2 kadın ile çocukları polisler, "Seni Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz” diyerek ikna edip, çatıdan güçlükle indirdiler.