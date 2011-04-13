-CUMHURBAŞKANININ KALEM MERAKI PRAG (A.A) - 12.04.2011 - Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclas Klaus'un, Şili'de bir basın toplantısı sırasında bir tükenmez kalemi gizlice cebine atmasının yer aldığı görüntüler, internetteki görüntü paylaşım sitesi Youtube'de 550 bin kişi tarafından izlendi. Çek Cumhuriyeti devlet televizyonu tarafından Klaus'un Şili'deki basın toplantısındayken çekilen ve pazar günü yayımlanan bir röportajdan alınan görüntülerde, Çek Cumhurbaşkanı Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın yanında otururken görünüyor. Klaus, Pinera kendisine 'hoşgeldin' derken bir kalemi eline alıyor, dikkatlice inceliyor, ellerini masanın altına alıyor, ceketinin düğmelerini açıyor ve sonra boş ellerini masanın üzerine tekrar çıkarıyor. Uzun yıllardır siyasette olan ve basın toplantılarına alışık olan 69 yaşındaki Klaus, olayla ilgili olarak, bu tür toplantılarda bir kalemin alınmasının sıradan birşey olduğu, bunun pahalı ya da değerli bir kalem olmadığı açıklamasında bulundu.