T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Cumhurbaşkanı'nın Gümülcine ziyareti öncesi, 'Erdoğan gidecek, siz kalacaksınız' tehdidi yapıldı"

"Ziyaretin kendisi de başlı başına bir mesaj"

09 Aralık 2017 14:30

Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'daki Gümülcine ziyareti öncesi orada yaşayan Türklere "Erdoğan gidecek, siz kalacaksınız" bildirileri dağıtıldığını söyledi. Çevikcan, "Erdoğan, Atina’da, ziyaretin fanatik kesimlerce provoke edilmek istendiğini de vurguladı" ifadesini kullandı.

Çevikcan'ın "Tarihi ziyaretin mesajı" başlığıyla (9 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

1952’de dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar Yunanistan’ı ziyaret ettiğinde yeni bir dönemin başladığı yorumları yapılmıştı. 

Ancak sorunlar geçen 65 yılda boyutlandı, sorun yumağı halini aldı.
2002’de iktidara geldiğinde Ak Parti’nin gündemlerinden biri buydu. 
Annan Planı desteklendi, irade ortaya konuldu. 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, azınlık haklarının sağlanabilmesi için adımlar atılmasını sağladı.
Bütün bunların karşılığında beklenti netti:
Mütekabiliyet ve iyi niyet.
Bugüne kadar Kıbrıs’tan Batı Trakya Türklerinin haklarına kadar uzanan bir zincirde bu beklenti karşılık bulmadı.
Buna rağmen Türk ve Yunan halklarının hoşgörü iradeleri, yapıcı siyasetçiler, her iki ülkedeki depremlerde yardıma ilk koşanın komşu ülke olması ve fanatizmin marjinalize edilebilmesi, umudu diri tutuyor.
65 yıl aradan sonra Yunanistan’a cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaretin yapılıyor olması da bunun göstergesi.
Yunanistan Başbakanı Çipras’ın, Erdoğan’dan gelen yapıcı mesajlara karşılık, Anadolu Ajansı’na, “Yunanistan’da darbeciler hoş karşılanmaz”, “Ziyaret, cesur adımlar atmamız için önemli bir fırsat” sözleri de bu nedenle altı çizilmeye değerdi.


Hak talebinin evrenselliği


Erdoğan’ın temaslarının basına açık bölümü polemikler nedeniyle arzulanan tablodan uzak gibiydi. 
Darbecilerin iadesi konusunda Yunanistan’ın en azından yargısal işlemlerin hızlandırılacağı mesajı verebileceği beklentisi maalesef karşılık bulmadı ve yine, “Yargı karar verir” yanıtı verildi.
Batı Trakya Türklerinin baş müftünün seçimle işbaşına gelmesi dahil haklarını anımsatan ve her iki ülkenin kuruluş senedi Lozan’ın bu konudaki inceliklerine dikkati çeken Erdoğan’a Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve Çipras’ın verdiği yanıtların tonu da istenen seviyede değildi.
Erdoğan da her iki isme, olması gerektiği gibi, aynı tonda yanıt verdi.
AB ülkelerinin, Türkiye’deki uçan kuştan üzerinde durulması gerekli hak ihlali iddialarına kadar hemen her detayla yakından ilgilenme hakkını kendilerinde bulmalarına rağmen Çipras’ın, Batı Trakya Türkleri konusunda, “Başka ülkeleri ilgilendiren konular değil” sözleri şaşırtıcıydı.
Erdoğan’ın, “Müsaade ederlerse en azından ricada bulunmamız herhalde isabetli olur” yanıtı da bu evrensel hakkın anımsatmasıydı.

Gümülcine’de namaz


Erdoğan, Atina’da, ziyaretin fanatik kesimlerce provoke edilmek istendiğini de vurguladı.
Öğrendik ki Gümülcine’de ziyaretten önce, “Erdoğan gidecek, siz kalacaksınız” bildirileri dağıtılmış.
Cumhurbaşkanı, dün sabah Gümülcine’ye geldiğinde, halk tehditlerden etkilenmiş gözükmüyordu.
Kır Mahallesi Camii’nde Erdoğan’la cuma namazını kılan Türkler, gün boyu coşkuluydu. 
Erdoğan, ziyaret öncesinde ve ziyaret sırasında sorun çözme iradesini sürekli ortaya koydu. 
Çözüm iradesini harekete geçirmek açısından ziyaretin kendisi de başlı başına bir mesaj.
Ziyaretin Gümülcine’de bitmesi de sorunların çözümünün, “bizi ilgilendirir”den daha derin bir bakış açısıyla mümkün olduğunu göstermesi bakımından önemli bir mesajdı.
 

ETİKETLER

erdoğantehditgümilcine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24