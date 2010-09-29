-CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ DAHA SONRA ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yüksel Em, ''Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl ya da 7 yıl olması konusunda daha süre var'' dedi. Em, YSK'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığının görev süresine ilişkin soru üzerine Em, Cumhurbaşkanlığının görev süresiyle ilgili konunun şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi. Em, ''Zamanı gelince değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl ya da 7 yıl olması konusunda daha süre var. Zamanı gelince kurulumuz bir karar verir'' diye konuştu.