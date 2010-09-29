T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ DAHA SONRA ANKARA (A.A)

29 Eylül 2010 12:48

-CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ DAHA SONRA ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yüksel Em, ''Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl ya da 7 yıl olması konusunda daha süre var'' dedi.   Em, YSK'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Cumhurbaşkanlığının görev süresine ilişkin soru üzerine Em, Cumhurbaşkanlığının görev süresiyle ilgili konunun şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi.  Em, ''Zamanı gelince değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl ya da 7 yıl olması konusunda daha süre var. Zamanı gelince kurulumuz bir karar verir'' diye konuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24