T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenleyen madde 343 oyla kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinde 9. madde TBMM Genel Kurulu'nda 343 oyla kabul edildi. Söz konusu madde, Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenliyor.

13 Ocak 2017 23:36

Anayasa değişikliği teklifinde 9. madde TBMM Genel Kurulu'nda 343 oyla kabul edildi. Söz konusu madde, Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenliyor.

485 milletvekilinin katıldığı 9. maddeye ilişkin oylamada 133 ret, 1 çekimser, 2 boş, 2 de geçersiz oy çıktı.

İlgili maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak.

Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanının görevi de sona erecek.

Yüce Divan'a sevk için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyu aranacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AnayasaTBMM Genel KuruluSözCumhurbaşkanınınCumhurbaşkanıTBMMDivanTürkiye Büyük Millet Meclisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24