T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı: Türkiye eşittir AK Parti, eşittir Erdoğan

Mustafa Akış, daha önce de Ahmet Davutoğlu'nu yok sayan mesajlarıyla gündeme gelmişti

04 Mayıs 2016 10:52

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AKP grup toplantısında istifa sinyalleri verdiği konuşmayı yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olan Mustafa Akış’ın attığı tweet dikkat çekti. Akış, Twitter’dan "Türkiye= RTE= Ak Parti" yazan bir not kağıdı paylaşarak "İster sağdan oku; ister soldan oku. Şu an durum bu" diye yazdı.

Mustafa Akış, daha önce de Ahmet Davutoğlu'nu yok sayan mesajlarıyla gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanının “devletin ve hükümetin başı” olduğunu yazmıştı. Erdoğan’ın Şubat ayında Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki kararı için hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanımızın kişisel görüşü" demişti. Mustafa Akış ise bu açıklamaya yanıt vererek “Kişisel konumlanma değil, devletin ve hükümetin başı sıfatıyla bir açıklamadır” demişti.

ETİKETLER

mustafa akışcumhurbaşkanı danışmanıahmet davutoğlucumhurbaşkanı tayyip erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24