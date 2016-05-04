Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı: Türkiye eşittir AK Parti, eşittir Erdoğan

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AKP grup toplantısında istifa sinyalleri verdiği konuşmayı yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olan Mustafa Akış’ın attığı tweet dikkat çekti. Akış, Twitter’dan "Türkiye= RTE= Ak Parti" yazan bir not kağıdı paylaşarak "İster sağdan oku; ister soldan oku. Şu an durum bu" diye yazdı.

Mustafa Akış, daha önce de Ahmet Davutoğlu'nu yok sayan mesajlarıyla gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanının “devletin ve hükümetin başı” olduğunu yazmıştı. Erdoğan’ın Şubat ayında Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki kararı için hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanımızın kişisel görüşü" demişti. Mustafa Akış ise bu açıklamaya yanıt vererek “Kişisel konumlanma değil, devletin ve hükümetin başı sıfatıyla bir açıklamadır” demişti.