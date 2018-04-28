Cumhurbaşkanı'nın 7 danışmanı istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından 7’sinin, 24 Haziran’daki seçimlerde milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa ettikleri belirtildi. 5’i kadın 7 danışmanın tamamının, eskiden de milletvekilliği yaptığı kaydedildi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Alev Dedegil, Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Gülşen Orhan, Seyit Sertçelik, İhsan Şener ve Özlem Zengin, seçimlere AKP listelerinden girmek için istifalarını sundu. Cumhurbaşkanı’nın 34 danışmanından 7’sinin görevden ayrılırken; Erdoğan’ın bazı isimlere vekillik başvurusu için izin vermediği iddia edildi.

Başdanışmanlık görevinden ayrılan 7 ismin hepsi de eski vekil. Dedegil ve Zengin (İstanbul), Türkmenoğlu ve Samancı (Konya), Orhan (Van), Sertçelik (Ankara), Şener (Ordu) illerinden vekil seçilmişti. Özlem Zengin, en kısa vekillik yapan isimdi. 7 Haziran'da seçilmiş ve 1 Kasım'da aday yapılmamıştı.