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'Cumhurbaşkanı'nın 150 müşaviri var, bir tanesi bir şey bilmiyor'

Tarihçi Prof. Dr. İlber Oltaylı, Türkiye'nin Mısır politikasını yanlış bulduğunu belirterek, "Bütün Karadenizli müteahhitlerin Mısır uzmanı" olduğunu söyledi

11 Mart 2015 23:39

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus ve Türk öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 150 tane müşaviri olduğunu ve bir tanesinin bir şey bilmediğini söyledi.

 

'Vahdettin Köşkü ve başka sarayları kullanamazsınız, çökerler'

 

zaman.com.tr'nin haberine göre, Türkiye-Rusya Toplumsal Forumu Tarih Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte sorulara cevap veren Ortaylı, bir Türk öğrencinin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nün restorasyonunu eleştirmiştiniz. Sizi tam olarak ne rahatsız etti?" sorusuna, "Beni rahatsız etti, maalesef. Cumhurbaşkanı yanlış enformasyonla serzenişte bulundu. Ben Topkapı Sarayı eski müdürü olarak kendisini karşıladım. Kürsüye çıkınca adam çattı. Bu hataydı. Sadece duruş olarak değil, bilgi olarak da yanlış.


Çünkü, bana göre Vahdettin Köşkü ve başka sarayları kullanmazsanız, çökerler. Restorasyon çok kötüydü. Cumhurbaşkanı restorasyonu yapan mimarı savunuyor. Berbat bir herif. Onu niye savunuyor ki? Çok kötü restorasyon. Reis-i cumhurla işim yok benim. Onun da benimle olmaması lazım. Önce restorasyon yapanı atsın işten. 150 tane müşaviri var, bir tanesi bir şey bilmiyor. Daha başka şeyler de söyleyebilirim size. Örneğin Cumhurbaşkanlığı ödülleri çok kötü dağıtılıyor. 3 kişi karar veriyor. Böyle bir şey olamaz. Bu mümkün değil. Niçin Gülru Necipoğlu'na vermiyorlar? Olur olmaz tiplere dağıtıyorlar." dedi.

 

'Karadenizli müteahhitler Mısır uzmanı oldu'

 

Türkiye'nin Mısır politikalarını yanlış bulduğunu ifade eden Ortaylı, "Bize ne yahu Mursi ya da Sisi'den. Saçma bir şey! Mısır'da 400'ten fazla fabrikamız var. Bu durumda nasıl kavga ederseniz Mısır'la. O fabrikalarda insanlar çalışıyor. Küt diye kapatsan ne olacak insanlara? Bunlar akıllıca karışmalar değil. Dikkat edeceksiniz bunlara. Adamlar Mursi-Sisi diye kavga ediyor. Ama sorsan aşağı Mısır veya yukarı Mısır neresi bilmezler. Bütün Karadenizli müteahhitler Mısır uzmanı oldu." dedi.

 

'Suriyeli göçmenler sorun olacak'

 

Suriyeli mültecilerin gelecekte Türkiye'de sorun olacağını ifade eden İlber Ortaylı, Güneydoğu sorununun çıkmaza girdiğini vurguladı.

Suriyelilerin bir anda Türkiye'ye akın ettiğini hatırlatan tarihçi, "Çok karışık bir nüfus içimizde bulunuyor. Türkiye doğudaki birçok mülteciye pasaport verdi, gelecek seçimlerde rey verecekler. Bu çok karışık bir problem. Eski güneydoğu gitti. Bu problemin içinden nasıl çıkacaksınız? Bunları düşünmeniz lazım. Musul, Kerkük, Halep artık eskisi gibi değil, Diyarbakır ve Mardin de böyle" değerlendirmesinde bulundu.

 

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