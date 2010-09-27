Cumhurbaşkanı'ndan 'Youtube' yasağına eleştiri

T24 - "Yeni Normal Dünyada Türkiye'nin Yeni Konumu, Yeni Gücü" konulu panele katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Youtube" yasağını eleştirdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Yeni Normal Dünyada Türkiye'nin Yeni Konumu, Yeni Gücü" konulu panele katıldı. Konuşmasında Youtube yasağını eleştiren Gül, "Daha fazla özgürlüğünü iyi bir şey olduğuna inanmalı ve ikna olmalıyız. Daha fazla özgürlüğün ülkeye zarar vereceğine inanmak naifliktir" dedi.



Yargıçlar ve yasa yapıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gül, "Youtube'u yasaklarken bu sitenin ve benzerlerinin yasak olduğu ülkelerin kimler olduğunu ve Türkiye'yi hangi ülkeler arasına koyduklarının farkında mı. Biz istediğimiz kadar uğraşalım, konuşalım, ufak bir şey bütün imajınızı altüst edebiliyor" diye konuştu.



Gül konuşması sırasında küçük bir kaza geçirdi. Kürsüdeki bardağın devrilmesiyle geri çekilen Gül, 'Burası biraz göle döndü' diyerek espri yaptı.





