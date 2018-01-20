Cumhurbaşkanı'ndan taşeron işçilere: Kaç kere konuştuk, anlamıyorsunuz

Kütahya’da, partisinin olağan il kongresi öncesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron işçilik konusunda sahneden diyaloga girdiği işçilere, “Kaç kere konuştuk yine anlamıyorsunuz?” diye tepki gösterdi. İşçilere "Kimin işçisisin sen" diye soran Cumhurbaşkanı, "Devletin" cevabının ardından da, "Sen Karayollları'nda kimin elemanısın. Devletin değil. İhale almış olan bir şirketin elemanı mısın? Bu bir. Eğer taşeron elemanıysan, şu anda taşeron kalkıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na da konuşmasında yer veren Erdoğan, "Rabiamızı anlamayanlar var. Bak Kılıçdaroğlu anlıyor mu? O PKK'lı teröristlerle işbirliği yapsın. O darbe gecesi kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne sığınan birisi. Biz F-16'lar üzerimizden geçerken orada halkımızla milletimizle beraber ne yapacağımızın planlarını yaptık, oradan onun talimatlarını verdik. O ise televizyondan izliyordu. Utanmadan 'Tankların karşısına ben çıkarım' diyor. Geç o işi. Senin kilon bunu kaldırmaz. İşte İstanbul'a getirdiğin il başkanınla kim olduğun ortaya çıktı” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın Kütahya'daki AKP olağan il kongresi öncesi yaptığı açıklamanın satır başları şöyle:

-Bu yolculuğumuzda hep şunu söyledik. Bir olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Partimizi 16 yıl önce kurduğumuzda neredeydik şimdi neredeyiz.

-Artık Türkiye dünyadaki en büyük ülkeler sıralamasında 17. sırada. Avrupa'da 6. sırada. Hedefimiz 2023'te ilk 10'a girmek.

-2017'nin 3. çeyreğinde Türkiye dünyada büyüme sıralamasında yüzde 11 ile 1 numara oldu. İnşallah bu hızla devam edeceğiz. Bu Rabia'ye sahip çıktığımız sürece bizi kimse yıkamayacak. Rabiamız da ne vardı? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.