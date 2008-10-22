Cumhurbaşkanından muhabire tehdit

Polonya’da Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ile TVN televizyonunun kadın muhabiri Monika Olejnik arasındaki kavga, ifade özgürlüğü konusunda büyük bir tartışma başlattı.



İddialara göre, ikiz kardeşi ve muhalefet lideri Jaroslaw Kaczynski’ye karşı saldırgan bir dil kullanan kadın muhabire büyük kin duyan Cumhurbaşkanı, bir röportajdan sonra Olejnik’e, “Benim kara listemdesin. Yaptığına pişman edeceğim, seni mahvedeceğim” dedi.



Geçen hafta Brüksel’deki AB zirvesinde gerçekleştirildiği belirtilen röportajdan sonra bağımsız bir yayın kuruluşu olan TVN’nin yönetimi, Cumhurbaşkanı Kaczynski’nin tavrının ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti.



Kadın muhabir Olejnik ise Cumhurbaşkanı’nın sonradan kendisini arayarak özür dilediğini ve kendisi için konunun kapandığını söyledi.



