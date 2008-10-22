T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cumhurbaşkanından muhabire tehdit

Polonya’da Cumhurbaşkanı ile TVN televizyonunun kadın muhabirinin kavgası, ifade özgürlüğü konusunda tartışma başlattı.

22 Ekim 2008 03:00

Polonya’da Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ile TVN televizyonunun kadın muhabiri Monika Olejnik arasındaki kavga, ifade özgürlüğü konusunda büyük bir tartışma başlattı.

İddialara göre, ikiz kardeşi ve muhalefet lideri Jaroslaw Kaczynski’ye karşı saldırgan bir dil kullanan kadın muhabire büyük kin duyan Cumhurbaşkanı, bir röportajdan sonra Olejnik’e, “Benim kara listemdesin. Yaptığına pişman edeceğim, seni mahvedeceğim” dedi.

Geçen hafta Brüksel’deki AB zirvesinde gerçekleştirildiği belirtilen röportajdan sonra bağımsız bir yayın kuruluşu olan TVN’nin yönetimi, Cumhurbaşkanı Kaczynski’nin tavrının ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti.

Kadın muhabir Olejnik ise Cumhurbaşkanı’nın sonradan kendisini arayarak özür dilediğini ve kendisi için konunun kapandığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24