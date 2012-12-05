Köşk, Büyükşehir Yasası'nı onayladı, Maslak ve Ayazağa Sarıyer’e bağlandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 13 ilin büyükşehir olmasına ilişkin yasayı onayladı. Yeni yasa aynı zamanda Şişli'nin Ayazağa, Maslak ve Huzur mahallelerinin Sarıyer'e bağlanmasını öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.

Söz konusu tasarı, tartışmalı bir oturumun ardından, 12 Kasım tarihinde Meclis'te yasalaşarak Gül'ün onayına sunulmuştu.

Yasa, nüfusu 750 bini aşan illerin, büyükşehir belediyesi kapsamına alınabilmesine imkan tanıyor.

Kanuna göre, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van, büyükşehir belediyesi olacak.

Düzenlemeyle Türkiye genelinde 34 yeni ilçe kurulması ve İstanbul ile Kocaeli'nin köylerinin mahalle statüsüne alınması da öngörülüyor.

İstanbul Şişli'nin Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer'e, Ankara Yenimahalle'nin bazı mahalleleri Etimesgut ve Çankaya'ya bağlanacak.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırları olacak.

İstanbul'da köyler mahalle oldu

Bu illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içindeki köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği sona erecek, köyler mahalle olacak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılacak. Bu illerin, bucak teşkilatları da kaldırılacak.

Bu illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği ile İstanbul ve Kocaeli'ndeki orman köyleri de dahil köylerin tüzel kişiliği sona erecek.

Maslak Sarıyer'e bağlanıyor

Aydın'da Efeler; Balıkesir'de Karesi, Altıeylül; Denizli'de Merkezefendi; Hatay'da Antakya, Defne, Arsuz; Manisa'da Şehzadeler, Yunusemre; Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu, Önikişubat; Mardin'de Artuklu; Muğla'da Menteşe, Seydikemer; Tekirdağ'da Süleymanpaşa, Kapaklı, Ergene; Trabzon'da Ortahisar; Şanlıurfa'da Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü; Van'da Tuşba ve İpekyolu, Hatay'da Payas, Zonguldak'ta Kozlu ve Kilimli ilçeleri kurulacak. Denizli'nin Akköy ilçesinin ismi de Pamukkale olarak değişiyor.

İstanbul Şişli'nin Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer'e bağlanacak.

İstanbul Arnavutköy ilçesine bağlı Nakkaş, Bahşayış mahalleleri ile Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratbey mahallesi Çatalca belediyesine katılacak.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu dışında kalan kısımları Şehitali mahallesi ile birleştirilecek.

Şehitali, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Ballıkuyumcu ve Fevziye Mahalleleri Etimesgut'a bağlanacak.

Yenimahalle'nin Dodurga ve Alacaatlı mahalleleri de çevre yolu içinde kalan kısmı ile Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri Çankaya'ya katılacak.

Cumhurbaşkanı Gül, yasayı Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.