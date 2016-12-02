Cumhurbaşkanı'ndan "Başkan Erdoğan" tezahüratlarına cevap: Hayırlısı ile milletin istediği olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı üniversite binası açılışında "Başkan Erdoğan" tezahüratlarına "İnşallah milletin isteği gerçekleşecek" karşılığını verdi. Erdoğan, öğrencilere "Otobüs noktasında sıkıntı var mı?" diye sordu, "Evet" cevabını alınca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e seslenerek uyarıda bulundu.

Esenboğa Külliyesi'nin açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Burayı çok farklı kılacak adımlar atmamız lazım, şu anda 13,14 bin öğrencisi var. Bu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin bir çekim alanı oluşturduğunun kanıtıdır. YÖK Başkanımızın burayla ilgili verdiği özellikle kontenjan destekleri, gerek akademisyen, gerek öğrenci noktasında buraya değer katmıştır. Farklı ülkelerde akademik çalışma yapmış hocalarıyla üniversitemiz her geçen gün araştırma üniversitesi kimliğine daha çok bürünüyor. Yüksek lisans ve doktora programlarına öncelik vermesini çok anlamlı buluyorum.

Sevgili öğrenciler, geçmişte terörize olmuş okullarla karşılaştık. Birkaç yerde hala bunu kaşıyanlar var. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi inşallah onlara örnek olacak. Tüm öğrencileri inanıyorum ki şu anlayışla okuyor; ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.

(Başkan Erdoğan) Hayırlısıyla milletin iradesi neyse o olacaktır diye düşünüyorum.

Biz, İslam çatısı altında toplandık. Yorumlar bizim için olmazsa olmaz değil, bizim için olmazsa olmaz dini mümini İslam'dır. Bunu bölmek istiyorlar, biz buna prim vermeyeceğiz. Geçenlerde bir gencimiz bana bir mektup yazdı, bu mektupta okulun soğuk olduğundan bahsetti, öyle mi? Şimdi yanıyor mu* Demek ki neticeyi almışız. Şimdi de hocaların olduğu yer soğukmuş, sayın rektör öyle söyledi. İnşallah en kısa zamanda orası da düzelir. Sayın Başbakanımız bir şey söyledi, onun da bir etabı var. Otobüs noktasında bir sıkıntı varmış. Var mı? Melih Bey, otobüs noktasında sıkıntılar varmış, bak öyle söylüyorlar. Bunu bir an önce giderelim. Sevgili öğrenciler, bilgi notunu Cumhurbaşkanlığına gönderin, biz de takip edelim. Metro da buraya bağlandığı itibaren büyük ölçüde bu sıkıntı da aşılmış olacak zaten.

İnşallah uluslararası camiada da siz yarışacaksınız. Lisans, lisans üstü, doktora, hepsinde yarışacaksınız. Hazırız değil mi? Sıkıntı yok, sizleri daha fazla üşütmek istemiyorum. En kalbi duygularla sizleri selamlıyorum, bu güzel külliyenin ilim dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyorum."