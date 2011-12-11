Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan Erdoğan'a ziyaret

T24

Erdoğan 16 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'nu toplayacak





İlk ziyaret Ergin'den



Gül, geçirdiği sindirim sistemi ameliyatının ardından Kısıklı'daki konutunda 13 gündür dinlenen Erdoğan'ı ziyarete saat 16.33'te geldi.Abdullah Gül ile birlikte eşi Hayrünnisa Gül de ziyarete geldi.Gül ve eşinin sivil plakalı bir araçla geldiği görüldü. Ziyaret yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.Bakanlar Kurulunun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 16 Aralık Cuma günü saat 14.00'te toplanacağı bildirildi.Bir süredir geçirdiği ameliyat nedeniyle evinde dinlenen Erdoğan'ın 16 Aralık Cuma günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.Erdoğan'ın ayrıca, 15 Aralık Perşembe günü yapılacak Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na da katılarak, başkanlık edeceği belirtildi.Öte yandan Erdoğan'ın 13 Aralık Salı günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu ile İstanbul'da görüşeceği kaydedildi.Bu arada dün Dolmabahçe Sarayı'nda Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'i kabul eden Erdoğan'ı Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Üsküdar Kısıklı'daki konutunda ziyaret etti. Erdoğan ameliyat sonrası ilk kez Bakanlar Kurulu'ndan bir bakanı konutunda kabul etti. Ergin makam aracıyla Başbakan Erdoğan'ın konutuna 15:15'te giriş yaptı.