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Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretine geldi

11 Aralık 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretine geldi. Gül ve eşinin ziyareti yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.



Gül, geçirdiği sindirim sistemi ameliyatının ardından Kısıklı'daki konutunda 13 gündür dinlenen Erdoğan'ı ziyarete saat 16.33'te geldi. 

Abdullah Gül ile birlikte eşi Hayrünnisa Gül de ziyarete geldi. 

Gül ve eşinin sivil plakalı bir araçla geldiği görüldü. Ziyaret yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. 


Erdoğan 16 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'nu toplayacak 

Bakanlar Kurulunun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 16 Aralık Cuma günü saat 14.00'te toplanacağı bildirildi.  

Bir süredir geçirdiği ameliyat nedeniyle evinde dinlenen Erdoğan'ın 16 Aralık Cuma günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.

Erdoğan'ın ayrıca, 15 Aralık Perşembe günü yapılacak Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na da katılarak, başkanlık edeceği belirtildi.

Öte yandan Erdoğan'ın 13 Aralık Salı günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu ile İstanbul'da görüşeceği kaydedildi.

İlk ziyaret Ergin'den

Bu arada dün Dolmabahçe Sarayı'nda Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'i kabul eden Erdoğan'ı Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Üsküdar Kısıklı'daki konutunda ziyaret etti. Erdoğan ameliyat sonrası ilk kez Bakanlar Kurulu'ndan bir bakanı konutunda kabul etti. Ergin makam aracıyla Başbakan Erdoğan'ın konutuna 15:15'te giriş yaptı.


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