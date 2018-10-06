Cumhurbaşkanı'ndan 16 dakika arayla iki ayrı açıklama: İş dünyası 'olmayan' krizi fırsata çevirecek

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ülkede kriz olduğunu söylediği gerekçesiyle sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı, ilk olarak ülkede kriz değil 'ekonomiyle ilgili bir manipülasyon' olduğunu söylerken; daha sonrasında ise 'devlet yönetiminin krizin üstesinden gelmek için gereken reformları hayata geçirdiğini' belirtti ve özel sektöre de bu krizi fırsata dönüştürmeleri çağrısında bulundu.

TIKLAYIN - Erdoğan: Yav Türkiye'de bir defa kriz yok, ekonomiyle ilgili bir manipülasyon var

CHP Genel Başkanı'na hitaben "Kriz diyor. Yav Türkiye'de bir defa kriz yok. Ekonomiyi öğren. Türkiye'de ekonomiyle ilgili bir manipülasyon var, manipülatif hareketler var" diyen Erdoğan, birkaç dakika sonra ise "Şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız, her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir. Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek için normal şartlarda yıllara sari olarak yapabileceğimiz büyük reformları ve köklü değişimleri kısa sürede hayata geçirdik geçiriyoruz. Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özkan: Krizi saklama telaşı

hata üstüne hata yaptırıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, Cumhurbaşkanı'nın birkaç dakika arayla kriz konusunda farklı ifadeler kullanmasına kişisel Twitter hesabından dikkat çekti. Erdoğan'ın konuşmasının televizyonda yayınlanan görüntülerini paylaşan Özkan, "İKİ AÇIKLAMA ARASINDA 16 DAKİKA VAR! Krizi saklama telaşı birilerine hata üstüne hata yaptırıyor!" yorumunda bulundu.