Cumhurbaşkanına yetki verilen iki farklı konu AYM'yi ikiye böldü

Anayasa Mahkemesi (AYM), cumhurbaşkanına yetki verilen iki farklı konuda ikiye bölündü. 15 üyeden 8’i düzenlemeleri savunurken, arasında AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da olduğu yedi üye ise muhalif kaldı. Belediyeleri de ilgilendiren kararlarda yapılan vurgular ise dikkat çekti.

CHP, 2019’da çıkarılan yasa ile getirilen farklı alanlardaki düzenlemeleri AYM’ye taşımıştı. AYM’nin kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanına verilen yetkilere ilişkin düzenlemelerde üyelerin bölünmesi ise dikkat çekti. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, belediye sınırları içinde merkezi idare tarafından yapılan ve belediyelere devredilen raylı sistemlerin proje maliyet bedeline yönelik esasların belirlenmesinde cumhurbaşkanına yetki verilmesini öngören düzenleme, oyçokluğu ile iptal edildi.

Aynı düzenlemede, hangi projelerin merkezi idare tarafından üstlenileceği konusunda cumhurbaşkanını yetkili kılan düzenlemenin iptal edilmesi istemi ise oyçokluğu ile reddedildi. Arasında AYM Başkan Zühtü Arslan’ın da bulunduğu 7 üye, karara muhalif kaldı. Arslan, karşı oy gerekçesinde, yetkiye ilişkin bir çerçeve belirlenmediğini vurguladı.

Öte yandan, söz konusu düzenlemeden önce işletmesi devredilmiş olan projelerin maliyet bedelinin belirlenmesinde de cumhurbaşkanını yetkili kılınmasını öngören madde, iptal edilen maddeler arasında yer aldı.