T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı'na suikasttan yargılanan eski Tuğgeneral Sönmezateş boşandı

Sönmezateş, suikast davasının duruşmasına da katılmadı

06 Eylül 2017 19:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen 37 darbeci askeri komuta ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş’e eşi Naciye Sönmezateş’in açtığı boşanma davası tek celsede sonuçlandı.

Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1’i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi.

 

Bugünkü darbe duruşmasına katılmadı

 

Davanın sanıklarından olan Tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş boşanma davasının duruşması nedeniyle bugünkü oturuma katılamadı.

Şahin Sönmezateş, eşi Naciye Sönmezateş’ten, Muğla Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma davasının duruşmasına davayı açan Naciye Sönmezateş katılmazken, eşi Gökhan Şahin Sönmezateş ise hazır bulundu.

ETİKETLER

Gökhan SönmezateşCumhurbaşkanına suikastboşanma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24