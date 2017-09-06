Cumhurbaşkanı'na suikasttan yargılanan eski Tuğgeneral Sönmezateş boşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen 37 darbeci askeri komuta ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş’e eşi Naciye Sönmezateş’in açtığı boşanma davası tek celsede sonuçlandı.
Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1’i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi.
Bugünkü darbe duruşmasına katılmadı
Davanın sanıklarından olan Tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş boşanma davasının duruşması nedeniyle bugünkü oturuma katılamadı.
Şahin Sönmezateş, eşi Naciye Sönmezateş’ten, Muğla Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma davasının duruşmasına davayı açan Naciye Sönmezateş katılmazken, eşi Gökhan Şahin Sönmezateş ise hazır bulundu.