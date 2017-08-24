Cumhurbaşkanına suikast sanığı: Silah arkadaşlarıma hakkımı helal etmiyorum

Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edildi. Savunmasını yapan astsubay Aydın Özsıcak, \"Tabancayla darbe yapılamayacağı gibi, bu konuda makinalı tüfeği kullanacak aparatı takar, helikopterin altına zırh takardım. Bu teçhizatlar da alayda hazırdı, gerekli hazırlık sürecine de sahiptik. Bu hazırlıkların yapılmaması Cumhurbaşkanı\'nın alınmasına yönelik bir bilgim olmadığını zaten açıkça ortaya koymaktadır\" dedi. Aydın Özsıcak, darbeyi bilip de kendilerine haber vermeyen silah arkadaşlarına da hakkını helal etmediğini söyledi.

Geçen 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada darbeci timi taşıyan helikopterde teknisyen olarak görev alan Astsubay Aydın Özsıcak, savunmasını yaptı. Savunmasına \"Kendime ve vicdanına söylediğim doğruları ifade ediyorum\" sözleriyle başlayan Aydın Özsıcak, \"14 Temmuz da beni kısım amirimiz Bahattin Akgül Yarbay aradı ve VIP uçuşa gideceğimi söyledi. Efes Tatbikatı\'nda VIP uçuşta bir astsubayın kılık kıyafet konusunda kötü olduğu, saç sakal traşı olmadığı için bu durumu gören yeni alay komutanının sıkıntılı durumlar yaşandığı bana ifade etti. Bu nedenle dikkatli olmamızı istedi\" dedi.

\"KANUNSUZ EMİR ALMADIM\"

15 Temmuz günü yaşananları da anlatan Aydın Özsıcak, savunmasını şöyle sürdürdü:

\"Ilıksu\'dan Çiğli\'ye VIP uçuşu yaptım. Saat 15.30\'da Gaziemir\'e indik. 16.00\'da 4 helikopter hazır olmasını istedi. Gece görevine gelmem alay komutanı Murat Dağlı\'nın verdiği emirle olmadı. Bana arkadaşım Ahmet Yaşarburuk, teklif etti. Ben de her zaman yaptığımı yaptım ve görevi kabul ettim. Ahmet Yaşarburuk\'un teklifini kabul etmeseydim şu anda burada değildim. Meslek hayatımda kanunsuz emir almadım, kanunsuz emirleri uygulamadım. Kısım amirlerimden emir aldım. İyi niyetimden yardım etmek istediğim için buradayım. Yeni Alay komutanımız hem kendimizin, hem de VIP yolcunun güvenliği için tabanca bulundurmamızı isterdi. Tabancayla darbe yapılamayacağı gibi bu konuda makinalı tüfeği kullanacak aparat takar, helikopterin altına zırh takardım. Bu teçhizatlar da alayda hazırdı, gerekli hazırlık sürecine de sahiptik. Bu hazırlıkların yapılmaması Cumhurbaşkanı\'nın alınmasına yönelik bir bilgim olmadığını zaten açıkça ortaya koymaktadır.\"

BAHATTİN AKGÜL, KULAĞIMA FISILDASA HELİKOPTERLER HAVALANMAZDI

15 Temmuz gecesi telefonunu şarj sorunundan dolayı saat 22.00 gibi kapattığını bir kez çocuğu için eşini aradığını söyleyen sanık Aydın Özsıcak, helikopterlerin havalanmasının gecikmesine neden olan Yarbay Bahattin Akgül\'le ilgili de açıklama yaptı. Aydın Özsıcak, \"Bahattin Yarbay, o gece kulağıma bir şey fısıldasa o zaman helikopterlerden hiçbirisi kalkamazdı. Bir \'huylandım\' dese yine helikopterler kalkamazdı. Bunu sağlamak beş dakikamızı almazdı. Sizin karşınızda olmazdım. Şüpheyi fısıldasa çoğu olayın önüne geçerdi\" dedi.

Sanık astsubay Özsıcak, Çiğli\'de bulundukları sırada sanıklardan Murat Dağlı\'nın kendisine timi Marmaris\'e bırakacaklarını söylediğini, kendisinin de Aksaz\'a gidileceğini düşündüğünü ileri sürdü.

\"ASTSUBAYLARI SALLAYAN OLMADI\"

Imsık Hava Meydan Komutanı Fethi Şahbaz\'a da Bahattin Akgül\'e yaptığı gibi eleştirilerde bulunan Aydın Özsıcak, \"Fethi Şahbaz bizi uyarsa darbeyi söylese net olarak söylüyorum helikopterler kalkmazdı. Ama astsubay olduğumuz için bizi sallamadılar. Eğer söyleseydi ben de ondan Allah razı olsun derdim ama olmadı. Evet bize güvenmemişler. Güvenmemekte de haklılar. Darbeyi bilsek o helikopterler uçmazdı, uçurtmazdık. Ne karar çıkarsa çıksın benim vicdanım rahat. Bilgim olsa gereğini yapardım. Kahraman olmak için değil ama vicdanen yapardım, ama olmadı işte. Şunu aklım almıyor. Helikopteri uçuracak olan birinci ve ikinci pilotlar listeyle alınmıyor ama biz teknisyen olarak alınıyoruz. Uyarı olsa bu görevde yer almazdım. Buna emin olun. Darbeyi bilip de bize haber vermeyen silah arkadaşlarıma hakkımı helal etmiyorum. FETÖ\'yle de ne benim, ne de ailemin ilişkisi olmadı\" dedi.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Savunmasının sonunda gözyaşı döken Aydın Özsıcak mahkeme heyetine yönelik, \"Önünüzde iki seçenek var. Kendimin suçsuz olduğunu size ifade ettim. Vicdanım rahat. \'Adil karar vereceğiz. İfadesini veren gidiyor. Biz buradayız, herkesi tek tek dinliyoruz. Vereceğimiz kararı burada ve öbür dünyada sorumluluğu var\' demiştiniz. Benimle ilgili adil tarafsız bir karar vereceğiniz güveni oluştu. Diğer seçeneği düşünmek dahi istemiyorum. Vicdanınıza dayanarak, somut kriterleri göze alıp karar vereceğinize inanıyorum\" dedi.

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