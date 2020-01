Cumhurbaşkanı'na suikast sanığı: Gökhan Genarel elimi sıksa elimi yıkamam

Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına bir günlük ardından sonra devam edildi. Duruşmada sanıklardan MAK timinde görevli Astsubay Erkan Çıtak, dikkat çeken ifadeler kullanıp \"15 Temmuz akşamı hazırlık yaptığımız sırada Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'le aynı ortamda bulunmak beni heyecanlandırdı. General seviyesinde bir komutanla göreve çıkacağım için gurur duydum. Generalle aynı ortama gelmem çok nadir. Ben 5 yıllık görev süremde nadir bir araya geldim. Elimi sıksa elimi yıkamam. Ben öyle bir emir komuta içerisinde görev yapıyorum\" dedi.

Geçen 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden başlandı. Yoklamayla başlayan duruşmada MAK timinde görevli Astsubay Erkan Çıtak, savunmasını yaptı. Öz geçmişini anlatıp savunmasına başlayan Erkan Çıtak, üstlerinin emirlerini sorgulamadan yerine getirdiğini söyledi. Bayramdan sonra 11 Temmuz günü birliğine katıldığını bilgisini veren sanık Erkan Çıtak, şunları söyledi:

\"15 Temmuz günü telefonlarımızı kapatmamamız istendi. Ben de eve gittim. Yaklaşık bir saat sonra telefonumdan arandım, komutanın mesaiye çağırdığı söylendi. Özel görev olduğu söylendi. Mesaiye çağırılmam çok doğaldı. Bende bu durumu öyle karşıladım. Arkadaşlarıma bu hazırlığın niçin olduğunu sordum. Onların da bilgisi yoktu. Ben de hazırlıklara dahil oldum. Sonra Taner Binbaşı bizi topladı. Telefonlarımız toplandıktan sonra görevin ne olduğu açıklandı. Görevin bir terörist elebaşını almak olduğunu, buna bizim de dahil olacağımızı söyledi. Özel Kuvvet ekibinin de geleceğini onlarla birlikte görevi icra edeceğimizi ifade etti. Bizim de \'emniyetçi\' olarak görev yapacağımızı söyledi. Neden terörist elebaşını almaya gidiyoruz ön yargısı vardı. Bizim görevlerimiz arasında bunu yapmak yoktu. Ama bizde buna itiraz etmedik. Bunu yadırgamadık. Ülkenin gündeminde de terörle mücadele vardı. Meskul mahallerdeki operasyonlara bizim de katılacağımız bilgileri de geliyordu.\"

\"GÖKHAN GENERALLE GÖREVE ÇIKACAĞIM İÇİN GURUR DUYDUM\"

15 Temmuz akşamı suikast hazırlıklarını yaptıkları sırada Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'le aynı ortamda bulunmasının kendisini heyecanlandırdığını da söyleyen Erkan Çıtak, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"General seviyesinde bir komutanla göreve çıkacağım için gurur duydum. Generalle aynı ortama gelmem çok nadir. Ben 5 yıllık görev süremde nadir bir araya geldim. Elimi sıksa elimi yıkamam. Ben öyle bir emir komuta içerisinde görev yapıyorum. Gökhan Generali görünce yadırgamadım. Denizci birisi olsa yadırgardım ama burada bu generale saygı gösterdim. Benimle birlikte bir general olduğu için gurur duydum.\"

Cephanelikten iddianamedekinin aksine 15 bin mühimmat aldığını da ileri süren Erkan Çıtak, \"Cephanelilikten 15 bin mühimmat aldık. Bunu 25 bin 40 binlere çıkarmanın anlamı yok. Tim içerisindeki görevimi öğrendim. Marmaris\'e gideceğimizi duydum diye hatırlıyorum. Buraya gitmek yadırganacak bir durumu değil. Pist başına gitmemiz söylendi. Buraya gittiğimiz sırada sıkıyönetim ilan edildiğini, emrin Genelkurmay\'dan geldiğini duydum. Gökhan Generalden duymadım ama böyle bir şeyler duydum. Bana verilen emri değerlendirmedim. Ülke çapındaki tüm özel birliklere böyle görev verildiğini düşündüm\" dedi.

\"HELİKOPTERE BİNDİK HER ŞEY KONTKROLDEN ÇIKTI\"

Ablasına iyi olduğunu dair cep mesajı attıktan sonra helikoptere bindiğini ifade eden Erkan Çıtak, süreci şöyle anlattı:

\"Helikoptere bindik. Bindikten sonra her şey kontrolümüzden çıktı. Marmaris\'e geldikten sonra aşağıya indik. Yol üzerinde olaylara dahil olduk. Önde olan tim Turban Otel tarafından girdikten sonra biz de emniyet personeli olarak görev aldık. Yaklaşık 15 - 20 dakika emniyete alarak başladık. İçerideki ekipten haber alamayınca ilerledik. Bir kaç tane sivil memur getirdiklerini gördüm. Bunlara verilen emir doğrultusunda plastik kelepçeyi taktım. Ama zorlamada bulunmadım. Şükrü Seymen, \'polislerle işimiz yok\' deyince görevin farklı olduğunu anladım. Burada ateş altında kaldık. Polisle karşı karşıya gelmemek için sahile geçtik. Sahil boyunca da devam edip araziye çıktık. Bu arada kimsenin zor kullandığını da görmedim. Sonuç olarak göreve dahilden ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Bu nedenle olayları ince ayrıntısına kadar kendi ayrıntılarımla anlattım. Kimseyi suçlamak istemiyorum\" dedi.

Sıkıyönetimi duyunca o karışıklıkta görevden geri çekilmesinin mümkün olamayacağını ileri süren Erkan Çıtak, \"Göreve bilinçli olarak gittiğimiz söyleniyor. Bir arada durduğumuz alan yok. Toplu olarak durduğumuz sırada verilen emir de yok. Bana emir veren Taner Binbaşı da terör örgütünün başındaki adam olacağımızı söylüyor zaten. Herkesin dağıldığı bir yer vardı. Kimseyle toplu olarak görev verilmedi. Tüm tanıklar, gizli tanıklar da dahil Cumhurbaşkanı\'nın canına kast edileceği beyanında bulunmamışlardır\" dedi.

\"KAÇMADIK KENDİMİZ TESLİM OLDUK\"

Neden araziye çıktıkları ya da teslim olmadıklarına dair önyargılar da bulunduğunu anlatan Erkan Çıtak, \"Sahildeki durumumuz kötüydü. Karşıya ateş etmedik, boş kovanları görünce, özel harekat timleri gelince bu psikolojiyle araziye çıktık. Taner binbaşı da rahatsızlanınca bunun sonunun olmadığını söyledik, artık ne olursa olsun yola çıktı. Biz kaçarken yakalanmadık, ben teslimi oldum. Ancak adil yargılandığımızı düşünmüyorum. Tanık beyanları bizim gitmemizden önce başka grupların Marmaris\'e geldiğine yönelik beyanlar var\" dedi.

Tanık ifadelerini okuyan Erkan Çıtak, kendisinden önceki suikast timi sanıklarının yaptığı gibi başka bir grubun çatışmaya girdiğini, balistik inceleme ve Adli Tıp raporlarında çelişkiler bulunduğunu, 2 polisin şehit olmasıyla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü.

Erkan Çıtak, FETÖ üyeliği konusunda da, \"Dosyada bulunan Bank Asya hesabı, babama ait ve 2014 yılından önce açılmıştır. Bir diğer durum da Konya\'da görevli Mustafa Dönmez\'in beni örgüt üyesi olarak suçlaması. Örgütte hücre yapılanması varsa bu kişi bu kadara ismi nereden biliyor. Ben kendisini ne gördüm ne de tanırım. Bir araya gelmişliğimizde yoktur\" diye konuştu.

BAHKEME BAŞKANI\'NDAN HAKARET UYARISI

Bu sırada Erkan Çıtak\'ın sarf ettiği bazı hakaret içerikli sözler üzerine sözünü kesen Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Yalan olduğunu söyleyebilirsin ama hakaret etmeye hakkın yok. Yarın beraat edersen tazminat davası açarsın. Yasal yollara başvurursun. Hakaret etmeye hakkın yok\" dedi.

SANIK EŞİNİN ÜZERİNDE MAHKEME SALONUNUN KROKİSİ ÇIKTI

Duruşma devam ettiği sırada sanıklardan eski Dalaman Hava Üst Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı\'nın eşi Elif Didem Avcı\'nın duruşma salonunun krokisini çizdiği askerler tarafından fark edildi. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi, Elif Didem Avcı\'nın not defterinin sayfasına çizdiği krokiye el konuldu. Krokide sanıkların, mahkeme heyetinin avukatların ve izleyicilerin oturduğu bölümler ile sanıkların ne şekilde içeriye alınıp çıkarıldıkları çizimde yer aldı. Polisler belgeyi Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ\'e teslim etti. Kroki incelendikten sonra Mahkeme Başkanı\'nın talimatı doğrultusunda Elif Didem Avcı hakkında işlem yapılıp, yapılmayacağına karar verileceği açıklandı. Elif Didem Avcı mahkeme salonundan ayrıldı.

