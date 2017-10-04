Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında karar açıklandı; 40 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. 40 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklar arasında "menfez paşası" olarak da anılan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu da var. Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz ise beraat etti. Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile 2 sanığın dosyaları ayrıldı.

"FETÖ'cü değilim darbeciyim" diyerek davanın en dikkat çekici isimlerinden eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de müebbet hapis cezası aldı. Sönmezateş, mahkeme başkanına son sözü söylemeyi reddettiğini de söyledi.

Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı, mahkeme başkanının "Son sözünü nedir?" sorusunda "Son sözümü Ankara'daki çatı davada söyleyeceğim" yanıtını verdi.

13 Temmuz'daki duruşmasına "Hero" yazılı tişörtle gelen ve mahkeme heyetinin uyarısına rağmen tişörtü çıkartmak istemeyen Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden eski astsubay Gökhan Güçlü, davadnın en çok ceza alan sanıkları arasında yer aldı.

Güçlü'ye "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 18 ay hapis cezası verildi.

34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan isimler arasında.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan bazı isimler şöyle:

Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin sönmezateş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı

Eski Binbaşı Nuri Seymen

Eski astsubay Gökhan Güçlü

1 sanık beraat etti, Gülen dahil 3 sanığın dosyaları ayırldı

Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz beraat ederken, bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Muğla'da 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasını çok sayıda kişi yakından takip etti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmanın yapıldığı bölgede Muğla Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sanık yakınları ve gazeteciler, kontrol noktalarında aranarak duruşma salonuna alındı. Çevredeki binaların çatılarında keskin nişancı özel harekat polislerinin olduğu görüldü.



Duruşma salonu çevresinde 270 polis ile 330 jandarmanın görev yaptığı öğrenildi. Çanakkale, Aydın ve Antalya'dan da takviye çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin kente geldiği bildirildi.



Duruşma öncesinde de "Boomer" adlı bomba arama dedektör köpeğiyle salon çevresinde arama yapıldı.

"İdam isteriz" sloganı



Öte yandan, duruşmayı takip etmek için çok sayıda kişi bölgede toplandı.



Ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine ayrılan bölümü dolduran vatandaşlar, "idam istiyoruz" sloganı attı. Bazılarının ellerinde urgan salladığı görüldü.

Kalabalık, "İdam isteriz", "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Tankla, tüfekle gelsen ne yazar, reisin arkasında millet var" yazılı pankartlar taşıdı.



15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Muğla İl Başkanı Mücahit Akgün, davanın ilk gününden bu yana idam istediklerini, Türkiye'ye kasdedenlerin cezaevinde yatmasının bile içlerini sızlatacağını vurguladı.



Vatandaşlardan Nuray İnan ise vatan hainlerine tepki, demokrasiye sahip çıkmak için duruşma salonuna geldiklerini söyledi. Türk milletine hainlik yapanlara idam istediklerini ifade eden İnan, "Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Hainlere gereken ders verilmeli" diye konuştu.