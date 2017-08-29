T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı'na suikast davasında yargılanan sanık albayın eşine 'kroki' soruşturması

Krokinin üzerinde 'Cengaverler' yazılı not da bulundu

29 Ağustos 2017 15:07

Salonun krokisini çizdiği kâğıtta 'Cengaverler' notunun bulunması üzerine Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasından yargılanan eski Dalaman Deniz Hava Üssü Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı hakkında  soruşturma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından Başsavcılık sitesinde yapılan yazılı açıklamada, “Muğla ilimizde Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2’si firari, 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28/08/2017 tarihli celsede izleyici olarak duruşma salonunda bulunan sanıklardan Cenk Bahadır Avcı’nın eşi Elif Didem Avcı tarafından çizilen duruşma salonunun krokisi olduğu anlaşılan ve üzerinde el yazısı ile birtakım notların bulunduğu (Cengaverler) belgenin gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesine ilişkin olarak; Cenk Bahadır Avcı’nın eşi olan ve krokiyi düzenleyen şüpheli Elif Didem Avcı hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddialarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanına suikastdavaCenk Bahadır AvcıElif Didem Avcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24