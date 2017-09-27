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Cumhurbaşkanı'na suikast davasında, ek süre isteğine mahkemeden ret (3)

SANIK YÜZBAŞI, SALONA YAZI TAHTASI GETİRTTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağı

27 Eylül 2017 22:02

SANIK YÜZBAŞI, SALONA YAZI TAHTASI GETİRTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu, 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın duruşması, sanık yüzbaşı Haldun Gülmez\'in ek savunmasıyla devam etti. Suikast timini taşıyan helikopterdeki makineli tüfeği kullanıp polisleri taradığı ve üzerinden, FETÖ\'nün elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili dualar çıktığı ileri sürülen yüzbaşı Haldun Gülmez, mahkeme heyetinden yazı tahtası talep etti. Talebi olumlu karşılanan Gülmez, ByLock ile ilgili olarak tahtaya IP numaraları içeren bilgiler yazarak savunma yaptı.
Gülmez, ByLock kayıtlarından dolayı üzerine atılı suçlar olduğunu belirterek, \"Savcı Bey, iddianame hazırlamış. Kendisi ByLock kullanmış mı ki program hakkında bu kadar bilgisi var? Hiçbir delil olmamasına rağmen iddianameyi yazmış. ByLock uygulaması konusunda bir yerlerden bilgi alıp kopyalamış. Bende \'ByLock kaydı var\' deniliyor. Telefon numarası, T.C. kimlik numaram, adım, soyadım, bir de tespit tarihi var. Neyi ifade ediyor ben de anlamadım. Uydurma ByLock ile FETÖ\'cü yapılmak isteniyorum. Bu programı hiç kullanmadım\" dedi.
Duruşma, yarın devam edilmek üzere ertelendi.
Cavit AKGÜN - Yaşar ANTER / MUĞLA, (DHA)

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