Cumhurbaşkanı'na suikast davasında duruşma salonu karıştı

MUĞLA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edildi.

Sanık eski astsubay Ömer Faruk Göçmen\'in savunması sırasında sarf ettiği sözlere önce savcı sonra Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ tepki gösterdi. Sanıkların hep birden ayağa kalkıp buna itiraz etmesi üzerine bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın avukatları duruma tepki gösterdi.

Karşılıklı sert sözler söylenince, duruşma salonuna askerlerin yanı sıra çevik kuvvet polisleri de girdi. Tutuklu yakınları dışarı çıkarıldı, duruşmaya ara verildi.