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CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ: REİS SELFİ İSTİYORUZ

  Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı'na katıldı Konuşmasını tamamlayan Erdoğan salondan ayrılırken kapıda toplanan katı

25 Eylül 2017 17:26

 

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş\'ta bir otelde düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı\'na katıldı
Konuşmasını tamamlayan Erdoğan salondan ayrılırken kapıda toplanan katılımcılar akıllı telefonlarını çıkarıp Cumhurbaşkanıyla fotoğraf çektirmek istedi. İçlerinden biri \"Reis selfi çektirmek istiyorum\" diyerek Cumhurbaşkanını yanlarına çağırdı. 
Kabalalığa yaklaşan Erdoğan fotoğraf ricalarını geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılıp Yıldız Sarayı içindeki Mabeyn Köşkü\'ne geçti.

Görüntü Dökümü:
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- Cumhurbaşkanının kürsüdeki görüntüsü
- Salondan çıkışı
- Katılımcıların görüntü ve fotoğraf çekme çabasından görüntüler
- Cumhurbaşkanının kendisini çağıranların yanına gelmesi
- Cumhurbaşkanının ayrılması
- Detaylar  
 

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