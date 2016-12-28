Cumhurbaşkanı'na kararname yetkisi iptal edildi

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan Anayasa'da değişiklik paketinin komisyon görüşmelerinde pakette iki değişiklik yapıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı'na kamu kurumlarıyla ilgili kararname çıkarma yetkisi veren madde iptal edildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre ise TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları arasında yer alan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmündeki 'doğuştan' ifadesi kaldırıldı.

Teklif paketindeki madde sayısı 21'den 19'a düşmüş durumda.

"Yedek milletvekilliği" düzenlemesini içeren beşinci madde ise verilen önergeyle metinden çıkarılırken, teklifte 12 olarak önerilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısı ise 13'e çıkarıldı.

AA, değişikliğin yeni halinde Adalet Bakanı ile müsteşarının da HSYK'nın doğal üyesi olarak kabul edildiğini belirtti.

Değişiklikler, Başbakan Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Pazartesi akşamı yapılan görüşmelerin ardından geldi.

İki liderin anayasa değişiklik teklifinde yapılacak rötuşlar konusunda uzlaşma sağlandığı belirtilmişti.