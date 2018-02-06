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'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten yargılanıyordu; mahkeme kararını verdi

Mahruki'nin 4 buçuk yıla kadar hapsi isteniyordu

06 Şubat 2018 17:18

AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki'nin, katıldığı bir televizyon programında 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' ettiği iddiasıyla yargınalandığı davanın duruşması İstanbul 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4 buçuk yıla kadar hapsi istenen Mahruki, dava konusu olan sözlelerinin eleştiri niteliğinde olduğu ve suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 1 yıl 2 aydan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nasuh Mahruki katılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hatice Özay, Mahruki’nin cezalandırılmasını istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mahkeme, Mahruki’nin hakaret kastı ile hareket etmediğine dair beyanı, dava konusu ifadelerin söylendiği yer ve zaman unsuru da gözetildiğinde, sözlerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatına karar verdi. 

Cumhurbaşkanı'nın avukatları şikâyet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Mahruki, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Hâkim karşısına çıktığı duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Mahruki, “Sözcü gazetesindeki köşe yazımda da böyle bir hakaret kastım olmadığını, yanlış anlama olduğunu belirttim ve özür de diledim” demişti.
Mahruki hakkındaki adli kontrol (imza adli kontrolü) kaldırılmıştı.

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