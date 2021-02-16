Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılandığı davada 10 yıldır AKP'li olduğunu öğrendi

İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan Rahmi Çelik isimli yurttaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten yargılanırken 10 yıldır AKP üyesi olduğunu öğrendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP binasına hiç adım atmadığını söyleyen Çelik, üyeliğini yargıya taşıdı. Sosyalist ve muhalif olduğunu dile getiren Çelik, kendisinin haberi olmadan nasıl üye yapıldığını araştırdığını dile getirdi. Çelik, kayıtlı olduğu AKP Küçükçekmece ilçe teşkilatını arayarak durum hakkında bilgi almak istedi.

Çelik, TC kimlik numarası üzerinden yapılan üyeliğin nasıl gerçekleştiğini sorduğunda, O.Ç. isimli bir yurttaş tarafından kendisinin AKP’ye üye yapıldığı yanıtını aldığını öne sürdü.

AKP teşkilatınca kendisine üyeliğinin ıslak imzalı belgesinin verilmediğini ifade eden Çelik, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak ilgili kurum ve kişiler hakkında soruşturma açılmasını talep etti.