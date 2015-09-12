Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan liseliye 11 ay hapis cezası!

Konya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 2 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan lise öğrencisi 17 yaşındaki M.E.A.’ya, 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Konya’da 23 Aralık 2014 tarihinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlenen ve kendilerine ’Halkçı Liseliler Grubu’ olarak adlandıran gençler, Gedavet Parkı’nda toplanarak, Menemen’de 84 yıl önce gericiler tarafından katledilen şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı andı. Burada grup adına basın açıklamasını Meram Endüstri Meslek Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi M.E.A. yaptı. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı RECEP Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren sözler sarf eden M.E.A. hakkında savcılık ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlattı.

Okulda gözaltına alındı

24 Aralık 2014 çarşamba günü saat 11.00’de Meram Endüstri Meslek Lisesi’ne gelen polisler, M.E.A.’yı sınıfında gözaltına aldı. M.E.A. sevk edildiği 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkan'ına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı. Avukatı Barış İspir de, aralarında İstanbul’dan gelenlerin de bulunduğu yaklaşık 100 avukatın imzasıyla bir üst mahkeme olan 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’ne tutuklamaya itiraz etti. İtirazın kabulüyle, 2 gün cezaevinde kalan M.E.A. 26 Aralık 2014 sabahı tahliye edildi. Olay kamuoyunda geniş yankı bulurken, Adalet Bakanlığı’nın M.E.A.’nın yargılanması için izin verdi. Hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen M.E.A.’nın, Konya 3’üncü Çocuk Mahkemesi’ndeki yargılanmasına bugün de devam edildi.