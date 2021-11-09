Erdoğan'a hakaretten yargılanan 96 yaşındaki kadın, ziyaretine gelen DEVA üyelerini polis sanıp ağladı

Aliye Yabansu'nun videosunun sosyal medyada yayınlanması sonrası hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldı. Durumu eleştiren DEVA Partisi Urfa il Başkanı Ahmet Tüysüz, “Yakınlarının beyanına göre kadının yaşı gerçekte 100’ün üstünde. Cezai ehliyeti yok. ‘Madem ceza veremiyorum, süründürürüm' mantığından hareketle güvenlik tedbiri kapsamında Kayseri’deki bir hastaneye sevkine karar verilmiş” diyerek açılan soruşturmalara tepki gösterdi.

DEVA Partisi Urfa il Başkanı Ahmet Tüysüz, partisinin Siverek İlçe Başkanı Cuma Şirin’in de katılımı ile Siverek’te yaşayan ve hakkında cumhurbaşkanına hakaret davası açılan 96 yaşındaki Aliye Yabansu’yu ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan DEVA Partisi Urfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, 96 yaşındaki kadına dava açılması ve güvenlik tedbiri kararı verilmesini eleştirdi.

"160 bin 169 kişi cumhurbaşkanına hakaret soruşturması geçirmiş olsun"

Tüysüz, “Bir ülke düşünün ki birkaç ilin nüfusundan daha fazla, 160 bin 169 kişi cumhurbaşkanına hakaret soruşturması geçirmiş olsun ” diyerek açılan soruşturmalara tepki gösterdi.

Aliye Yabansu hakkında güvenlik tedbiri uygulanması kararını da değinen Tüysüz, "Yakınlarının beyanına göre kadının yaşı gerçekte 100’ün üstünde. Cezai ehliyeti yok. ‘Madem ceza veremiyorum, süründürürüm' mantığından hareketle güvenlik tedbiri kapsamında Kayseri’deki bir hastaneye sevkine karar verilmiş" dedi. Yapılanları 1980 darbesi uygulamalarına benzeten Tüysüz, "Bu muamelenin yaşı küçük olduğu için idam edilemeyen Erdal Eren’in bir gecede mahkeme kararıyla yaşının büyütülerek idam edilmesinden farkı var mı?" diye sordu.

"Bizi polis sanmış, onu almaya geldiğimizi düşünmüş, gözyaşlarına boğuldu"

Ziyaret esnasında yaşananlara da değinen Tüysüz, Aliye Yabansu’nun kendilerini gördüğünde ağladığını söyledi:

"Bizi polis sanmış, onu almaya geldiğimizi düşünmüş, çocuklaşmış halde gözyaşlarına boğuldu. Kulakları duymadığı için ona, geliş nedenimizi ancak yakınlarının yardımı ile aktarabildik. Yargının bu kadar insanlıktan çıktığına ilk kez tanık oluyoruz"