Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklu Ayhan Erdoğan için özgürlük talebi

Ayhan Erdoğan, ODTÜ Kentsel Politikalar Planlaması ve Yerel Yönetimler Programı yüksek lisans öğrencisi, aynı zamanda da TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezinde Mesleki Denetim Görevlisi olarak çalışıyor.

4 Mayıs’ta sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrılan Ayhan Erdoğan çıkarıldığı mahkemece “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklandı. Erdoğan'ın avukatların itirazları ise reddedildi.

Ayhan Erdoğan; terör örgütü propagandası yapmak suçundan tahliye edildi fakat Cumhurbaşkanlığına hakaret suçlamasıyla tutukluluğu devam ediyor.

Ayhan Erdoğan TCK 209/1-2 ve TCK 53. madde suçlamalarıyla yargılandığı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın müşteki olduğu davanın ilk duruşması 27 Haziran’da Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ayhan Erdoğan’ın avukatı Eren Gönen, bianet’e yaptığı açıklamada müvekkilinin evinin, işinin, eğitime devamının belli olduğunu, delilleri karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığını söyledi. “Tutuklu bile olmaması gerekirdi” diyerek ilk duruşmada tahliye edilmesini beklediklerini duyurdu.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu, Sosyal-İş Sendikası ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Topluluğu yayınladıkları açıklamalar ve videolarla tutukluluk kararına tepki gösterdi.

"Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı..."

Ankara Cumhuriyet Savcısı Cevat İşlek’in hazırladığı iddianamede Ö.G. isimli şahsın Ayhan Erdoğan’ın Facebook’ta Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşım yaptığına dair iddiayla suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor.

Ayhan Erdoğan’ın söz konusu paylaşımlarla ilgili hakaret kastıyla hareket etmediğini söylediği atılı suçlamaları reddettiği ifadeleri iddianameye yansımış.

İddianamede suçlamaya neden olan paylaşımlar şöyle yer alıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin altına ‘Noldu la, hani Kobane düştü düşecekti! Unutma mal adam, ‘Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler’ ve ‘Eşşek kadar saraya yerleşti adam, can sıkıntısından Age Of’un canlandırması tadında saraya ecdadını çağırmış! Ecdadın sevsin seni. Salak yemin ediyorum gerizekalı’ şeklinde paylaşımlarda bulunulduğunun anlaşıldığı,

"Mal, Salak, Gerizekalı’ şeklindeki sözleriyle eleştiri sınırlarını aşarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna dair somut deliller bulunduğu…”

Arkadaşları: Ayhan Erdoğan'a özgürlük

ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden arkadaşları da hazırladıkları video ile Ayhan Erdoğan'a özgürlük talep etti.

ŞPO: Ayhan Erdoğan'ın yanındayız

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu, yayınladıkları açıklama Ayhan Erdoğan'ın tutukluğu sebebiyle öğrenim hayatının da sekteye uğradığını belirtti.

"Kendisinin ikamet ettiği yer, çalıştığı yer, okuduğu yer belli; ifade vermeye kendi iradesiyle gitti ve kendisine atfedilen "kaçma şüphesi" keyfi ve hukuksuz.

"Ülkemizde 'tutuklama' mekanizmasının bir cezalandırma aracı olarak kullanılmasına karşı olduğumuzu belirterek üyemiz, görevlimiz Ayhan Erdoğan'ın yanında olduğumuzu ve özgürlüğüne kavuşması noktasında bu hukuksuzluğa son verilmesi talebimizi bütün kamuoyuna saygıyla duyururuz."

TMMOB İl Koordinasyonu: Yargı sistemi baskı aracı olmamalı

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu da “Yargı sistemi baskı aracı olmamalıdır” başlıklı açıklamasında sosyal medya paylaşımlarının suç unsuru olarak kullanılmasının doğrudan ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırı olduğunu söyledi.

“Dava süreci başlamamış kişilerin tutukluluğuna, kaçma şüphesi gerekçe gösterilmemeli. Sosyal medya paylaşımları, ifade araçlarının bir parçasıdır ve ifade özgürlüğü kısıtlanmamalı. Cumhurbaşkanlığı makamı, diğer kamu yöneticilerinden ayrıcalıklı bir konumda değerlendirilmemeli. Yargı sistemi, bir ceza ve baskı unsuru olarak kullanılmamalı.

“İkamet ettiği, çalıştığı ve okuduğu yer belli olmasına rağmen, Ayhan Erdoğan’ın tutukluluğu halen devam ediyor. Yargı sisteminin, baskı mekanizmasına dönüşmesinin engellenmesini talep ediyoruz. Dava süreci başlamamış ve kaçma şüphesi bahanesiyle tutuklu bulunan tüm tutuklular derhal serbest bırakılmalı.”

Sosyal-İş: Tutuklu yargılama kararı kaldırılsın

Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu da üyeleri Ayhan Erdoğan'ın kaçma şüphesi nedeniyle tutuklu bulunmamasına tepki gösterdi.

"Uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olan ve hukukun temel ilkeleri ile çelişen cumhurbaşkanına hakaret "suçu", toplumun tüm muhalif kesimlerini susturmak için kullanılmakta; bu yetmezmiş gibi "tutuklu yargılama" yoluyla peşinen ceza verilmektedir.

Sosyal-İş Sendikası olarak, üyemiz Ayhan Erdoğan ve Ayhan Erdoğan'ın hem işyeri hem de meslek örgütü olan Şehir Plancıları Odası ile dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyor, Ayhan Erdoğan hakkındaki tutuklu yargılama kararının derhal kaldırılmasını ve hakkındaki iddiaların düşürülmesini talep ediyoruz."